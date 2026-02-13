Ключевые моменты:

Спортивный арбитражный суд отклонил иск Владислава Гераскевича.

Спортсмена дисквалифицировали из-за «шлема памяти» с портретами погибших украинских атлетов.

Суд поддержал позицию Международный олимпийский комитет и IBSF.

Дисквалификация Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026

Дело украинского скелетониста Владислав Гераскевич рассматривали в ускоренном порядке. Его адвокат Евгений Пронин подал документы в CAS, чтобы обжаловать решение о недопуске к соревнованиям Олимпиады-2026.

Однако в тот же день, 13 февраля, суд отклонил иск. Рассмотрение длилось почти шесть часов, после чего CAS принял сторону международных спортивных организаций, сообщает «Суспільне Спорт».

По информации суда, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Гераскевича из-за намерения выступать в шлеме с изображением украинских спортсменов, погибших во время войны.

IBSF и МОК посчитали, что такой шлем не соответствует Олимпийской хартии и правилам по выражению взглядов спортсменов.

Генеральный секретарь CAS Мэттью Риб заявил, что свобода самовыражения допускается на Олимпиаде, но не непосредственно в зоне соревнований. Судья выслушала обе стороны и приняла решение, руководствуясь действующими рекомендациями МОК.

Арбитр CAS назвала предложенные МОК варианты «разумными и пропорциональными». Гераскевичу разрешили привлекать внимание к теме в микс-зоне, на пресс-конференциях, в социальных сетях, а также использовать шлем во время тренировочных заездов, но не в официальных стартах.

Напомним, спортсмена отстранили перед первым заездом Олимпиады-2026 именно из-за шлема с портретами погибших украинских атлетов.

