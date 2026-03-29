Ключевые моменты:

Энергетики за сутки восстановили электроснабжение для 83,4 тысячи семей в Одесской области.

После атак без света остаются 25,3 тысячи семей в Одесском районе.

Перебои с электричеством фиксируются, в частности, в Пересыпском районе Одессы.

Специалисты продолжают работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям.

Как сообщили в энергокомпании ДТЭК «Одесские электросети», на утро сегодняшнего дня специалисты восстановили подачу электроэнергии для 83,4 тысячи семей в регионе.

В то же время ситуация остается сложной: без света по-прежнему остаются 25,3 тысячи семей в Одесском районе области. В частности, с ночи без света (как, впрочем, и без воды) остаются жители поселка Котовского. Восстановить электроснабжение планируется ориентировочно к 12:00

В ДТЭК заверяют, что энергетики со всей области стянуты на наиболее сложные участки. Специалисты прикладывают максимум усилий, чтобы свет вернулся в каждый дом в кратчайшие сроки, насколько это позволяет ситуация с безопасностью.

Стоит напомнить, что во время воздушной тревоги работы энергетики не проводят.

Напомним, в ночь на воскресенье, 29 марта, РФ в очередной раз атаковала ударными дронами Одесскую область, нацелившись на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Зафиксировано попадание в один из объектов энергетики, из-за чего в ряде населенных пунктов области возникли перебои с электроснабжением.