Кому і навіщо потрібен техпаспорт?

Технічний паспорт нерухомості – це детальний документ, що містить інформацію про її загальну та житлову площу, адресу та відомості про власника. Складається техпаспорт на підставі проведення технічної інвентаризації. Документ відображає стан об’єкта на конкретну дату.

Техпаспорт повинен містити:

план квартири: містить у собі її висоту та розміри всіх кімнат;

експлікацію: містить назви кімнат та їхні площі, зазначає житлову, додаткову та загальну площі приміщення;

характеристику квартири: включає дані про рік побудови, опис основних конструктивних елементів, інженерного обладнання та їх розміри.

Техпаспорт на житло потрібен:

під час реєстрації права власності;

у разі зміни власника об’єкта нерухомості: купівлі-продажу, дарування, поділу, успадкування, розміну;

під час реєстрації права власності на новобудову;

у разі приватизації квартири або житлового будинку;

для підключення комунікацій;

у разі реконструкції або перепланування;

для отримання кредиту під заставу нерухомості;

при відновленні втрачених документів; при введенні в експлуатацію об’єкта нерухомості після закінчення будівництва або реконструкції.

Хто складає техпаспорт, і які документи для цього потрібні?

В Одесі виготовляти технічний паспорт можуть КП «Бюро технічної інвентаризації» і приватні БТІ, які мають ліцензію на проведення таких робіт.

Які документи треба подати, щоб отримати техпаспорт:

паспорт власника та індивідуальний податковий номер;

заяву на отримання технічного паспорта встановленого зразка;

документи, що підтверджують право власності;

довідку про поштову адресу майна;

проектну документацію на будинок — якщо є;

старий техпаспорт – за наявності.

У штатному режимі КП «Бюро технічної інвентаризації» працює за адресою: вулиця Троїцька, 25.

Але для зручності громадян віддалені робочі місця БТІ розташовані в приміщеннях ЦНАПів:

Київського району – на вулиці Корольова, 9,

Пересипського району – на проспекті Добровольського, 106,

В загальному ЦНАПі – на вулиці Косовській, 2Д.

Скільки коштує технічний паспорт?

Ціна виготовлення техпаспорта квартири у КП «Бюро технічної інвентаризації» становить 1188 гривень.

Очікувати документ доведеться місяць. Можна отримати техпаспорт і раніше – за два тижні. У цьому разі ціна зросте вдвічі – заплатити буде потрібно 2376 гривень.

Техпаспорт на будинок коштує від 1907 гривень. Хочете отримати його раніше – заплатіть подвійний тариф.

У приватних БТІ техпаспорт, зазвичай, роблять швидше. Замовник укладає з організацією відповідний договір, що звільняє його від бюрократичної тяганини. Вартість техпаспорта в таких бюро технічної інвентаризації варіюється залежно від різних чинників: зокрема, від складності планування нерухомості та її географічного розташування. У середньому ціна оформлення техпаспорта на квартиру в приватному БТІ становить від 2500 до 3500 гривень. Вартість технічного паспорта на будинок може сягати 5000 гривень.

Хто реєструє право власності і як внести дані про неї до Державного реєстру?

Після того як набрали чинності зміни до закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» БТІ державною реєстрацією права власності на нерухомість більше не займається. Ці функції передано Державній реєстраційній службі. Заносяться відомості про права власника на його нерухомість до єдиної інформаційної системи – Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Якщо житло було придбано і зареєстровано з початку 2013 року, то дані про право власності на нього мають бути в реєстрі. Якщо раніше – інформацію про нього потрібно внести. Зокрема, це необхідно для отримання компенсації за житло, зруйноване російськими агресорами. Адже якщо в реєстрі воно не зареєстроване, виплати не належаться.

Внести інформацію до реєстру можна через «Дію», ЦНАП або нотаріуса.

Як внести дані про право власності через «Дію»:

створити електронний підпис;

за допомогою електронного підпису авторизуватися в кабінеті громадянина в «Дії»;

перевірити особисті дані в профілі користувача – якщо відбулися зміни, то необхідно їх оновити;

заповнити онлайн-форму на отримання послуг;

завантажити документи у форматі PDF або JPEG про зареєстровані речові права на об’єкт нерухомості до 1 січня 2013 року;

підписати заяву електронним підписом.

Як внести дані про право власності через ЦНАП або нотаріуса:

підготувати пакет документів: паспорт, індивідуальний податковий номер, правовстановлювальні документи на нерухомість або їх копії;

фахівець сформує письмовий запит і разом із документами відправить до КП «Бюро технічної інвентаризації»;

якщо паперових документів на житло немає, необхідно звернутися для встановлення права власності до архіву БТІ.

Хто може зробити техпаспорт безкоштовно?

Цього року в нашому місті почала працювати муніципальна програма «Незламна Одеса». З її допомогою, зокрема, люди, чиє житло було пошкоджено російськими агресорами, мають право отримати грошову компенсацію від міськради не тільки за вибиті вікна в кімнатах, а й за розбиті на засклених балконах або лоджіях. Якщо ж у техпаспорті те, що балкон засклений, не вказано, власнику квартири слід звернутися до КП «Бюро технічної інвентаризації». За спрощеною процедурою співробітники БТІ виходять на адресу – перевіряють, чи був дійсно балкон засклений. І безкоштовно роблять новий технічний паспорт. З таким документом власник житла може подавати на компенсацію за вибиті вікна у всій квартирі. Звісно, за умови, що вона внесена до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тож із реєстрацією в держреєстрі слід поквапитися усім власникам нерухомості.

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