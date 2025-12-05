Ключевые моменты:

Стоимость эксплуатации автобусов 5-6 млн. гривен на один автобус ежегодно.

Город уже выделил 10 млн. гривен на социальные автобусы.

Автобусы станут платными при принятии правительством подзаконных актов для коммерческого использования.

Планировали запустить 20 автобусов

Совсем недавно в Одессе запустили социальные автобусы, однако они могут перейти на коммерческую основу с платным проездом. Правда, для этого правительству нужно принять подзаконные акты, позволяющие использовать эти транспортные средства в коммерческих целях. Об этом заявил депутат Одесского городского совета Петр Обухов в эфире Украинской Службы Информации.

По информации депутата, планировалось запустить 20 европейских автобусов на маршрут №141: от улицы Семена Палия через Николаевскую дорогу и улицу Атамана Головатого до железнодорожного вокзала. Этот транспорт должен был заменить маршрутки, однако запуск этого маршрута возможен только после парламентского утверждения порядка передачи автобусов.

В общей сложности годовая эксплуатация одного автобуса будет стоить примерно 5-6 млн гривен. С платным проездом город покроет часть расходов, но все равно понадобится 2–3 млн. гривен из бюджета на каждую единицу. Кроме того, уже сейчас Одесса выделила на социальные автобусы 10 млн гривен.

Депутат отметил, что он хотел бы, чтобы в Одессе запустили маршрут №141. Соответственно уменьшится количество маршруток. По словам Обухова, лучше сделать один нормальный маршрут, чем три на которых автобусы курсируют нерегулярно.

Относительно будущего гуманитарных автобусов, они могут остаться бесплатными, если этого захочет Одесская МВА. Он добавил, что оставлять автобусы в формате социальных (бесплатных) логично, только в случае увеличения бюджета города. Однако при нынешнем бюджете Одесса просто не потянет такие расходы.

