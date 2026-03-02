Ключевые моменты:

Сегодня, 2 марта 2026 года в Одессе работают бесплатные социальные автобусы, заменяющие часть трамваев и троллейбусов.

Опубликовано расписание маршрутов С1, С3, С4 и рейсов, дублирующих трамваи и троллейбусы.

Возможны отклонения от графика из-за дорожной ситуации или технических причин.

Несмотря на финансирование 50 млн грн, работа маршрутов вызывает недовольство одесситов.

Расписание движения социального транспорта на 2 марта 2026

Расписание движения социальных маршрутов

С1 «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 11:55, 12:30, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:05, 18:35, 19:10.

Последний рейс от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 19:10.

Отправление от ул. 28-й бригады: 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:55, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40.

Последний рейс от ул. 28-й бригады: 19:40.

С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»

Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.

Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

С4 «Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная» (частично дублирует маршрут трамвая №21)

Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (отдельные отправления от ост. «Западный кладбище»: 08:20, 13:20, 14:50).

Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:30»К», 08:30»К», 09:30 «К», 14:30 «К», 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (рейсы до Западного кладбища обозначены буквой «К»).

Напомним, 28 февраля в Одессу прибыли еще пять городских автобусов из Киевской области

Расписание движения социальных маршрутов в будние дни по маршруту трамваев

№5 (трам.) «Аркадия – Железнодорожный вокзал»

Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

№10 (трам.) «Ицхака Рабина – Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

№15 (трам.) «пл. Тираспольская – Слободской рынок»

Отправление от пл. Тираспольской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Слободского рынка: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

№17 (трам.) «Куликовое поле – 14 в. В. Фонтана»

Отправление от Куликово поле (ул. Канатная): 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10 10:30, 10:46, 11:12, 11:50, 12:06, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 14:14, 14:46, 15:32 16:22, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02.

Отправление от 14 в. В. Фонтана: 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 09:58, 10:30 11:44, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 13:58, 14:14, 14:46. 15:18, 15:34, 16:06, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:38.

№26 (трам.) «ул. Архитекторская – Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 06:42, 06:54, 07:06, 07:18, 07:30, 07:42, 07:54, 08:06, 08:18, 08:30, 08:42, 08:98, 0 09:42, 09:54, 10:06, 10:18, 10:30, 10:42, 10:54, 11:06, 11:30, 11:54, 12,18, 12:42, 12:54, 13:48 14:30, 14:42, 14:54, 15:06, 15:18, 15:30, 15:42, 15:54, 16:06, 16:18, 16:30, 16:42, 16:54, 17:06 17:42, 17:54, 18:06, 18:18, 18:30, 18:42, 18:54, 19:06.

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:15, 07:27, 07:39, 07:51, 08:03, 08:15, 08:27, 08:39, 08:51, 09:03, 09:15 09:39, 09:51, 10:03, 10:15, 10:27, 10:39, 10:51, 11:03, 11:15, 11:27, 11:39, 11:51, 12:15, 12:39 13:39, 14:03, 14:27, 14:51, 15:15, 15:27, 15:39, 15:51, 16:03, 16:15, 16:27, 16:39, 16:51, 17:03 17:39, 17:51, 18:03, 18:15, 18:27, 18:39, 18:51, 19:03, 19:15, 19:27, 19:39, 20:00.

№27 (трам.) «ул. Архитекторская – просп. Свободы»

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Расписание движения социальных маршрутов в будни по маршрутам троллейбусов

№3 (трол.) «ст. Застава I – Парк Шевченко»

Отправление от ст. Застава I: 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:50, 1.

Отправление от Парка Шевченко: 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 13:10, 14:30, 15:50, 16:30, 17:5 19:10, 19:50.

№8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

Отправление от Суперфосфатного завода: 06:30, 07:05, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16 18:40, 19:25.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:05, 07:45, 08:25, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 13:05, 14:25, 15:45, 16 18:30, 19:15, 20:00.

№9 (трол.) «ул. Инглези – ул. Ришельевская»

Отправление от ул. Инглези: 06:30, 06:42, 06:54, 07:06, 07:18, 07:30, 07:42, 07:54, 08:06, 08:18, 08:30, 08:42, 08:54, 09 09:42, 09:54, 10:06, 10:18, 10:30, 10:42, 10:54, 11:06, 11:30, 11:54, 12:18, 12:42, 12:54, 13:48 14:30, 14:42, 14:54, 15:06, 15:18, 15:30, 15:42, 15:54, 16:06, 16:18, 16:30, 16:42, 16:54, 17:06 17:42, 17:54, 18:06, 18:18, 18:30, 18:42, 18:54, 19:06.

Отправление от ул. Ришельевской: 07:15, 07:27, 07:39, 07:51, 08:03, 08:15, 08:27, 08:39, 08:51, 09:03, 09:15, 09:27, 09:53 10:15, 10:27, 10:39, 10:51, 11:03, 11:15, 11:27, 11:39, 11:51, 12:15, 12:39, 13:03, 13:27, 13:39 14:51 15:15 15:27 15:39 15:51 16:03 16:15 16:27 16:39 16:51 17:03 17:15 17:27 17:39 18:15, 18:27, 18:39, 18:51, 19:03, 19:15, 20:00.

При этом в мэрии напоминают: данные графики информационные и не учитывают возможные изменения дорожных условий движения, задержку в движении либо кратковременный сход автобуса по техническим причинам.

Как сообщалось ранее, несмотря на финансирование из бюджета в размере 50 млн гривен на 2026 год, работа социальных автобусов вызывает острое недовольство одесситов.