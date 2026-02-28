Расписание работы специальных автобусов в марте
- Маршрут №121
- ул. Ак. Сахарова: 08:00, 12:00, 16:00, 20:00
- пр-т Небесной Сотни: 06:00, 10:00, 14:00, 18:00
- Телефон: 0994457301
- Маршрут №127
- Мемориал 411-й батареи: 07:55, 11:25, 13:50, 16:15
- Инфекционная больница: 09:10, 12:40, 15:00, 17:30
- Телефон: 0503279421
- Маршрут №145
- ул. Левитана (ж/м «Радужный»): 06:20, 08:15, 10:25, 12:15, 14:20, 15:55, 18:20, 20:00
- ул. Высоцкого: 06:15, 08:05, 09:50, 11:50, 13:35, 16:00, 18:00, 20:00
- Телефон: 0991545207
- Маршрут №146
- ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:40, 11:20, 15:00, 18:40
- ул. Д. Остраха: 05:50, 09:30, 13:10, 16:50
- Телефон: 0994457301
- Маршрут №148
- ул. Архитекторская: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56
- пр-т Украинских Героев: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43
- Телефон: 0974563814
- Маршрут №149
- ул. Евгения Чикаленко: 06:20, 09:20, 12:20, 15:20, 18:30
- пр-т Украинских Героев: 07:25, 10:40, 13:40, 16:50, 20:00
- Телефон: 0991545207
- Маршрут №150
- ул. Ак. Королева: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00
- пр-т Украинских Героев: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00
- Телефон: 0674054608
- Маршрут №168
- ул. Добровольцев: 07:00, 09:00, 09:30, 14:00, 14:30, 17:30, 19:30
- ул. 28-й бригады (ул. Паустовского), маг. «Копейка»: 07:02, 07:30, 09:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:45
- Телефоны: 0677124929, (048) 7889383
- Маршрут №175
- Мемориал 411-й батареи: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45
- «Аптека Гаевского»: 09:15, 12:25, 15:40, 19:10
- Телефон: (048) 7432386
- Маршрут №185
- Мемориал 411-й батареи: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30
- «Аптека Гаевского»: 08:05, 11:50, 15:30, 18:50
- Телефон: (048) 7432386
- Маршрут №190
- ул. 28-й бригады (ул. Паустовского): 06:46, 07:05, 09:00, 09:05, 11:35, 14:05, 16:05, 16:15
- железнодорожный вокзал: 07:50, 08:05, 10:00, 10:58, 12:45, 14:55, 17:00, 17:05
- Телефоны: 0503279421, 0681803065
- Маршрут №191
- Пересыпский мост: 06:56, 09:00, 10:20, 12:20, 13:35, 15:40, 16:56, 19:00
- Мемориал 411-й батареи: 07:16, 08:35, 10:39, 11:55, 13:59, 15:10, 17:19, 18:44
- Телефоны: 0681803065, (048) 7889383
- Маршрут №198
- ул. Неждановой (Онкодиспансер): 07:04, 08:15, 09:00, 11:20, 13:10, 13:30, 16:00, 18:15
- Аркадия: 08:00, 09:05, 09:55, 12:20, 14:00, 14:40, 16:55, 19:10
- Телефон: 0681206667
- Маршрут №201
- ул. Николая Аркаса: 06:00, 06:15, 08:20, 08:35, 10:40, 10:55, 13:00, 13:15, 15:20, 15:35, 17:40, 17:55
- пл. Старосенная (железнодорожный вокзал): 07:10, 07:25, 09:45, 10:00, 12:05, 12:20, 14:25, 14:40, 16:45, 17:00, 19:05, 19:20
- Телефон: 0504157046
- Маршрут №203
- цементный завод: 06:55, 08:45, 11:30, 14:00, 17:00
- парк им. Т.Г. Шевченко: 07:50, 09:35, 12:25, 14:55, 17:55
- Телефон: 0636676294
- Маршрут №214
- Свято-Иверский монастырь: 05:55, 07:05, 09:45, 12:25, 15:05, 16:10, 17:45
- ул. Неждановой (Онкодиспансер): 05:35, 07:05, 08:25, 11:05, 13:45, 16:25, 17:15
- Телефон: 0681206667
- Маршрут №220а
- пр-т Черноморский: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
- Экономический университет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30
- Телефон: 0973415367
- Маршрут №221
- ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
- Новый рынок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30
- Телефон: 0973415367
- Маршрут №232а
- ул. Е. Чикаленко: 06:20, 08:15, 10:20, 13:30, 15:20, 17:30
- ул. Ак. Сахарова: 06:30, 08:10, 11:00, 12:30, 15:35, 17:15
- Телефон: 0503279421
- Маршрут №233
- Тираспольское шоссе (Два столба): 06:40, 08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40
- парк им. Т.Г. Шевченко: 07:40, 09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40
- Телефон: 0681803065
- Маршрут №242
- ул. 28-й бригады: 06:20, 07:10, 10:00, 10:50, 15:25, 16:10
- ООМЦ «Больница водников»: 08:05, 11:30, 13:20, 17:20, 17:50
- Телефон: 0503279421
