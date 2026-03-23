Сегодня в Одессе продолжают курсировать бесплатные социальные автобусы.

Мэрия города обнародовала обновленные графики движения транспорта утром 23 марта.

Социальные автобусы курсируют по маршрутам согласно опубликованным данным.

Согласно приведенным данным, сегодня социальные автобусы курсируют следующим образом:

Расписания движения социальных маршрутов в будние дни

Маршрут С1 «Железнодорожный вокзал – улица 28-й бригады»

Отправление от Железнодорожного вокзала (площадь Старосенная): 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 11:55, 12:30, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:05, 18:35, 19:10.

Последний рейс от Железнодорожного вокзала (площадь Старосенная): 19:10.

Отправление от улицы 28-й бригады: 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:55, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40.

Последний рейс от улицы 28-й бригады: 19:40.

Маршрут С3 «улица С. Рихтера – улица Дегтярная»

Отправление от улицы С. Рихтера: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.

Отправление от улицы Дигтярная: 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Маршрут С4 «Тираспольское шоссе (Два столба) – улица Дегтярная» (частично дублирует маршрут трамвая №21)

Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00 (отдельные отправления от остановки «Западное кладбище»: 08:20, 13:20, 14:50).

Отправление от улицы Дегтярная (площадь Менделе Мойхер-Сфорима): 07:30«К», 08:30«К», 09:30«К», 10:30, 14:30«К», 16:00, 17:00, 18:00 (рейсы до Западного кладбища отмечены буквой «К»).

Расписание движения социальных маршрутов в будние дни по маршрутам трамваев

Маршрут №5 (трамвай) «Аркадия – Железнодорожный вокзал»

Отправление от станции Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Маршрут №10 (трамвай) «Ицхака Рабина – Железнодорожный вокзал»

Отправление от улицы Ицхака Рабина: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (площадь Старосенная): 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30.

Маршрут №15 (трамвай) «ст. «Одесса-Товарная» (площадь Алексеевская) – площадь Тираспольская – Слободской рынок»

Отправление от ст. «Одесса-Товарная» (площадь Алексеевская): 06:15, 06:57, 07:39, 08:21, 10:03, 10:45, 12:27, 13:09, 13:51, 14:33, 15:15, 15:57, 16:39, 17:21, 18:03, 18:45.

Отправление от Слободского рынка: 06:57, 07:39, 08:21, 09:03, 10:45, 11:27, 13:09, 13:51, 14:33, 15:15, 15:57, 16:39, 17:21, 18:03, 18:45, 19:27.

Маршрут №17 (трамвай) «Куликово поле – 14 станция Большого Фонтана»

Отправление от Куликова поля (улица Канатная): 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:58, 10:30, 10:46, 11:12, 11:50, 12:06, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 14:14, 14:46, 15:02, 15:34, 16:06, 16:22, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02.

Отправление от 14 станции Большого Фонтана: 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 09:58, 10:30, 11:02, 11:18, 11:44, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 13:58, 14:14, 14:46, 15:18, 15:34, 16:06, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:18, 19:34.

Маршрут №26 (трамвай) «улица Архитекторская – Железнодорожный вокзал»

Отправление от улицы Архитекторская: 06:30, 06:42, 06:54, 07:06, 07:18, 07:30, 07:42, 07:54, 08:06, 08:18, 08:30, 08:42, 08:54, 09:06, 09:18, 09:30, 09:42, 09:54, 10:06, 10:18, 10:30, 10:42, 10:54, 11:06, 11:30, 11:54, 12:18, 12:42, 12:54, 13:18, 13:42, 14:06, 14:30, 14:42, 14:54, 15:06, 15:18, 15:30, 15:42, 15:54, 16:06, 16:18, 16:30, 16:42, 16:54, 17:06, 17:18, 17:30, 17:42, 17:54, 18:06, 18:18, 18:30, 18:42, 18:54, 19:06.

Отправление от Железнодорожного вокзала (площадь Старосенная): 07:15, 07:27, 07:39, 07:51, 08:03, 08:15, 08:27, 08:39, 08:51, 09:03, 09:15, 09:27, 09:39, 09:51, 10:03, 10:15, 10:27, 10:39, 10:51, 11:03, 11:15, 11:27, 11:39, 11:51, 12:15, 12:39, 13:03, 13:27, 13:39, 14:03, 14:27, 14:51, 15:15, 15:27, 15:39, 15:51, 16:03, 16:15, 16:27, 16:39, 16:51, 17:03, 17:15, 17:27, 17:39, 17:51, 18:03, 18:15, 18:27, 18:39, 18:51, 19:03, 19:15, 19:27, 19:39, 20:00.

Маршрут №27 (трамвай) «улица Архитекторская – проспект Свободы»

Отправление от улицы Архитекторская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от проспекта Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Расписание движения социальных маршрутов в будние дни по маршрутам троллейбусов

Маршрут №3 (троллейбус) «ст. Застава I – Парк Шевченко»

Отправление от ст. Застава I: 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10.

Отправление от Парка Шевченко: 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 13:10, 14:30, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 19:50.

Маршрут №8 (троллейбус) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

Отправление от Суперфосфатного завода: 06:30, 07:05, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:15, 17:55, 18:40, 19:25.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:05, 07:45, 08:25, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 13:05, 14:25, 15:45, 16:25, 17:05, 17:50, 18:30, 19:15, 20:00.

Маршрут №9 (троллейбус) «улица Инглези – улица Ришельевская»

Отправление от улицы Инглези: 06:30, 06:42, 06:54, 07:06, 07:18, 07:30, 07:42, 07:54, 08:06, 08:18, 08:30, 08:42, 08:54, 09:06, 09:18, 09:30, 09:42, 09:54, 10:06, 10:18, 10:30, 10:42, 10:54, 11:06, 11:30, 11:54, 12:18, 12:42, 12:54, 13:18, 13:42, 14:06, 14:30, 14:42, 14:54, 15:06, 15:18, 15:30, 15:42, 15:54, 16:06, 16:18, 16:30, 16:42, 16:54, 17:06, 17:18, 17:30, 17:42, 17:54, 18:06, 18:18, 18:30, 18:42, 18:54, 19:06.

Отправление от улицы Ришельевская: 07:15, 07:27, 07:39, 07:51, 08:03, 08:15, 08:27, 08:39, 08:51, 09:03, 09:15, 09:27, 09:39, 09:51, 10:03, 10:15, 10:27, 10:39, 10:51, 11:03, 11:15, 11:27, 11:39, 11:51, 12:15, 12:39, 13:03, 13:27, 13:39, 14:03, 14:27, 14:51, 15:15, 15:27, 15:39, 15:51, 16:03, 16:15, 16:27, 16:39, 16:51, 17:03, 17:15, 17:27, 17:39, 17:51, 18:03, 18:15, 18:27, 18:39, 18:51, 19:03, 19:15, 19:35, 20:00.

Маршрут №10к (троллейбус) «Пересыпской мост – улица Ришельевская»

Отправление от Пересыпского моста: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от улицы Ришельевская: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Маршрут №12 (троллейбус) «улица Архитекторская – улица Святослава Рихтера»

Отправление от улицы Архитекторская: 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Отправление от улицы Святослава Рихтера: 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

В мэрии напоминают: указанное расписание движения не учитывает возможные изменения дорожных условий движения, задержку в движении, или кратковременного схода автобуса с маршрута по техническим причинам.

Больше информации о работе социальных маршрутов, в частности схем движения, графиков и времени работы, отклонениях в работе социального транспорта можно узнать в информационном центре по телефонам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77. Диспетчеры предоставляют информацию и принимают жалобы и замечания с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

