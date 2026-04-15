Ключевые моменты:
- Сегодня, 15 апреля, в Одессе проведут ремонт дорог и тротуаров.
- Работы охватят ряд улиц и крупных перекрестков.
- Возможны временные ограничения движения.
- Водителей и пешеходов просят учитывать изменения маршрутов.
В мэрии города предупредили водителей и пешеходов о возможных временных затруднениях движения и просят учитывать это при планировании маршрутов.
Где пройдут дорожные работы в Одессе 15 апреля
Хаджибейский и Киевский районы:
- проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги;
- улица Кордонная;
- перекресток улиц Наливной и Ганса Германа;
- перекресток ул. Инглези – просп. Небесной Сотни – ул. Михаила Комарова;
- улица Семьи Глодан.
Приморский район:
- Фонтанская дорога;
- улица Ризовская (ремонт тротуара на участке от Раскидайловской до Тараса Кузьмина);
- улица Южная (ремонт тротуара по нечетной стороне от Тараса Кузьмина до Академика Ясиновского).
Поселок Котовского (Пересыпский район):
- проспект Князя Владимира Великого (участок от Кишиневской до Давида Ойстраха);
- улица Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до Крымской).
Также напомним, что сегодня в Одессе проведут плановый ремонт электросетей, из-за чего без света на весь день останутся Хаджибейский и Приморский районы.
