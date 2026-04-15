Ключевые моменты:

Сегодня, 15 апреля, в Одессе проведут ремонт дорог и тротуаров.

Работы охватят ряд улиц и крупных перекрестков.

Возможны временные ограничения движения.

Водителей и пешеходов просят учитывать изменения маршрутов.

В мэрии города предупредили водителей и пешеходов о возможных временных затруднениях движения и просят учитывать это при планировании маршрутов.

Где пройдут дорожные работы в Одессе 15 апреля

Хаджибейский и Киевский районы:

проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги;

улица Кордонная;

перекресток улиц Наливной и Ганса Германа;

перекресток ул. Инглези – просп. Небесной Сотни – ул. Михаила Комарова;

улица Семьи Глодан.

Читайте также: Почему в Одессе переулок Матросова переименовали в Лобановского

Приморский район:

Фонтанская дорога;

улица Ризовская (ремонт тротуара на участке от Раскидайловской до Тараса Кузьмина);

улица Южная (ремонт тротуара по нечетной стороне от Тараса Кузьмина до Академика Ясиновского).

Поселок Котовского (Пересыпский район):

проспект Князя Владимира Великого (участок от Кишиневской до Давида Ойстраха);

улица Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до Крымской).

Также напомним, что сегодня в Одессе проведут плановый ремонт электросетей, из-за чего без света на весь день останутся Хаджибейский и Приморский районы.