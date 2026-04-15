ремонт дорог

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 15 апреля, в Одессе проведут ремонт дорог и тротуаров.
  • Работы охватят ряд улиц и крупных перекрестков.
  • Возможны временные ограничения движения.
  • Водителей и пешеходов просят учитывать изменения маршрутов.

В мэрии города предупредили водителей и пешеходов о возможных временных затруднениях движения и просят учитывать это при планировании маршрутов.

Где пройдут дорожные работы в Одессе 15 апреля

Хаджибейский и Киевский районы:

  • проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги;
  • улица Кордонная;
  • перекресток улиц Наливной и Ганса Германа;
  • перекресток ул. Инглези – просп. Небесной Сотни – ул. Михаила Комарова;
  • улица Семьи Глодан.

Читайте также: Почему в Одессе переулок Матросова переименовали в Лобановского

Приморский район:

  • Фонтанская дорога;
  • улица Ризовская (ремонт тротуара на участке от Раскидайловской до Тараса Кузьмина);
  • улица Южная (ремонт тротуара по нечетной стороне от Тараса Кузьмина до Академика Ясиновского).

Поселок Котовского (Пересыпский район):

  • проспект Князя Владимира Великого (участок от Кишиневской до Давида Ойстраха);
  • улица Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до Крымской).

Также напомним, что сегодня в Одессе проведут плановый ремонт электросетей, из-за чего без света на весь день останутся Хаджибейский и Приморский районы.

