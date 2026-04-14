Ключевые моменты:

В национальный парк «Тузловские лиманы» после долгой зимовки в Африке вернулись малые белые цапли.

Птицы уже начали строить гнезда на деревьях и готовиться к выведению потомства.

Часть колоний использует нацпарк как транзитный пункт на пути к дельте Днестра.

Экологи обеспокоены: постоянный шум от обстрелов и боевые действия мешают птицам спокойно гнездиться.

Как рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев, сейчас в нацпарке цапли активно формируют колонии и начинают строительство гнезд на деревьях. Однако в этом году, как и в предыдущие сезоны, природные процессы осложняются войной.

«Эти цапли являются колоритом биоразнообразия в национальном природном парке. Но война россиян против Украины беспокоит их и не всегда дает возможность успешно гнездиться. Сейчас через наш нацпарк летит много малых чепур, которые остановятся для гнездования также и в дельте Днестра, в Нижнеднестровском национально», – отмечает ученый.

Помимо «Тузловских лиманов», значительная часть птиц сейчас проходит территорию парка транзитом, направляясь дальше – в сторону дельты Днестра. Ученые продолжают мониторинг ситуации и надеются, что, несмотря на вызовы военного времени, природа Одесской области сможет восстановить силы и дать жизнь новому поколению этих величественных птиц.

Малая белая цапля: что известно об этом виде

Малая белая цапля, которую также называют малой чепурой, представляет собой изящную болотную птицу из семейства цаплевых. Она широко распространена в теплых климатических зонах Восточного полушария, а со второй половины XX века начала активно осваивать территорию Северной и Центральной Америки.

Это птица среднего размера с чисто-белым оперением. Длина ее тела составляет 55-65 см, размах крыльев достигает 86-106 см, а средний вес колеблется в пределах 300-600 граммов. По высоте малая чепура сопоставима с египетской цаплей, однако отличается от нее более изящным и утонченным телосложением. В Украине этот вид имеет статус гнездового и перелетного птаха, хотя в последние годы некоторые особи остаются в наших краях и на зимовку.