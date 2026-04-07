Ключевые моменты:

Контраст войны и природы: русские оккупанты разрушают, но в Нацпарке «Тузловские лиманы» продолжается весенняя миграция птиц.

Зафиксирован кулик-сорок из Красной книги Украины.

Во время 20 км маршрута насчитали 300 мигрирующих куликов-сорок.

Что сейчас происходит в Тузловских лиманах

Эколог Иван Русев в социальных сетях подчеркнул, что пока российские оккупанты, попирающие природу, культуру и свободу украинцев, продолжают свою агрессию, природа действует по собственным законам.

Он сообщил, что в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» продолжается оживленная миграция птиц. Эколог представил фотографию ярких редких куликов, в частности кулик-сорока, вид из Красной книги Украины. Это типичный житель побережья лиманов и песчаных кос Черного моря.

По словам Русева, этих птиц в Одесском регионе немного, но куликов-сорок можно наблюдать на разных участках лиманов и морского берега. В частности, во время недавнего 20-километрового маршрута вдоль побережья Черного моря в нацпарк насчитали около 300 мигрирующих особей. Кроме них пролетают и другие виды птиц.

Они живо питаются гидробионтами на супралитторали моря и двигаются дальше.

Эксперт добавил, что на заповедной территории их ничего не тревожит, кроме эхо военных шумов.

Напомним, в районе Татарбурнар, лимана Сасык и территорий Национального природного парка «Тузловские лиманы» было зафиксировано около 2000 белых аистов.