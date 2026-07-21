Ключевые моменты:

Трамвай №1 в Одессе временно изменил маршрут и идет через Херсонский сквер.

«Камышовый трамвай» №20 временно не курсирует.

На маршруте №20 работает маршрутное такси.

Как сообщили в КП «Одесміськелектротранс», трамвай №1 сейчас курсирует через Херсонский сквер.

При этом движение трамвая №20 (известного как «камышовый трамвай») временно приостановлено. На его маршруте для пассажиров работает маршрутное такси.

О восстановлении обычного движения транспорта коммунальное предприятие сообщит дополнительно.

Ранее в Одессе начался капитальный ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Старопортофранковской и Тараса Кузьмина, из-за чего временно изменены маршруты трамваев №15 и №28. Работы продлятся до 12 августа.