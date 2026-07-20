Ключевые моменты:

Только за последний год на пешеходном переходе возле ОНХМ произошло несколько ДТП, в июне под колеса летающего на высокой скорости авто попала сотрудница музея.

В январе музей уже дважды просил городские власти успокоить трафик, но в профильном департаменте тогда заявили о «нецелесообразности» изменений.

В КУ «СМЭП» заверили, что схема уже согласована с полицией и до конца недели на Софиевской установят специальные делиниаторы (столбики) для заужения проезжей части.

Почему Софиевская стала опасной для пешеходов

Одесский худмузей просит военную администрацию ограничить скорость на Софиевской. Участок возле переулка Ройтбурда давно превратился в полосу препятствий для пешеходов.

По словам эксперта по городской мобильности Аркадия Шуплякова, проблема заложена еще во время прошлых реконструкций: улицу фактически спроектировали как скоростную трассу, забыв, что это центр города с большим потоком людей.

Ситуация стала критической 18 июня, когда на зебре сбили сотрудницу музея. Водитель даже не попытался затормозить перед переходом.

«Мы настоятельно просим установить ограничители скорости, ведь безопасность жителей Одессы — наш приоритет. В условиях полномасштабного вторжения и ежедневной угрозы из-за российских обстрелов считаем недопустимым подвергать людей дополнительным рискам из-за неэффективной организации дорожного движения», — заявили в ОНХМ.

Примечательно, что в начале года команда музея уже направляла обращения в городскую военную администрацию и Департамент транспорта к и.о. директора Сергею Щербаню. Однако тогда чиновники ответили отказом.

Как водителей заставят сбрасывать скорость

Поскольку на Софиевской проложены трамвайные пути, уложить классические «лежачие полицейские» здесь технически невозможно. Светофор — решение слишком дорогое и долгий бюрократический процесс. Единственным рабочим вариантом эксперты называют установку защитных столбиков, которые физически заузят проезжую часть перед «зеброй» и заставят водителей притормаживать.

В КУ «СМЭП» прокомментировали ситуацию и пообещали оперативно закрыть вопрос. По словам руководителя предприятия Петра Стоянова, новую схему движения согласовали с патрульной полицией еще в мае, а оборудование уже закупили.

«Действующая схема соответствует нормативам, но, учитывая поступившие обращения и обстоятельства, там действительно необходимо повысить безопасность. Закупки оборудования на завершающей стадии. Я думаю, что до конца недели столбики установим», — сообщил Петр Стоянов.