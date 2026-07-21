Ключевые моменты:

В Одессе и области 22 июля прогнозируются грозы.

Во время грозы ожидаются шквалы 15–20 м/с.

Из-за шторма в Чёрном море сохраняется высокая минная опасность.

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков, в течение суток в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днём пройдёт умеренный дождь с грозой. Северо-западный ветер усилится до 9–14 м/с, а во время грозы порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 18–20°С, днём — 22–24°С.

Погода в Одесской области

В Одесской области также ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, а днём прогнозируются умеренные, местами сильные дожди, грозы и в отдельных районах град. Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 20°С, днём — от 21 до 26°С.

Из-за ухудшения погодных условий городские власти рекомендуют жителям и гостям Одессы без крайней необходимости отказаться от поездок, особенно людям пожилого возраста, беременным женщинам и семьям с детьми. Во время сильного ветра следует избегать пребывания под деревьями и рядом с линиями электропередачи, а также не оставлять автомобили под деревьями, электросетями и возле дождеприёмников.

Также читайте: Непогода внесла коррективы: одесский «камышовый трамвай» пока не ходит