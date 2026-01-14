Ключевые моменты:

Пассажирка автобуса Одесса-Кишинев пыталась провезти 6 золотых слитков (67 г).

Пограничники Молдовы с таможенниками и украинскими коллегами обнаружили золото в багаже.

Что нельзя перевозить через границу с Молдовой.

Что известно об инциденте

Сотрудники пограничной службы Молдовы вместе с таможенниками и украинскими коллегами проводили проверку пассажиров автобуса по маршруту Одесса-Кишинев. В ходе проверки у 48-летней гражданки Украины нашли шесть золотых слитков весом 67 граммов в целом. Факт контрабанды зафиксирован, материалы переданы в Таможенную службу Молдовы.

Добавим, что сейчас идет расследование обстоятельств происшествия и возможных нарушений законодательства. Граждан призывают соблюдать таможенные правила по перевозке товаров и драгоценностей, чтобы избежать штрафов или уголовной ответственности.

Напомним, что из-за границы с Молдовой запрещено перевозить мясо и любые мясные продукты, молоко и молочные продукты, семена, саженцы деревьев, посадочный материал, почву, рецептурное лекарство без документов, культурные ценности, антиквариат, произведения искусства без разрешения и т.д.

К слову, обнаруженные запрещенные товары конфискуют, налагают штрафы в зависимости от тяжести, возможна депортация или запрет на въезд в Молдову или ЕС на 5 лет.

