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Новости Одессы и Одесской области

Атмосфера в Одесі слабо забруднена: у міськраді розповіли про стан повітря у місті

Атмосфера в Одесі слабо забруднена: у міськраді розповіли про стан повітря у місті

В Одесі провели моніторинг стан атмосферного повітря.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

За результатами моніторингу якості повітря Одеси, проведеного Одеським державним екологічним університетом, станом на 18 жовтня, індекс забруднення атмосфери становить: максимально разовий – 2,9; середньодобовий – 6,1.

Стан атмосфери характеризується як слабо забруднений. Концентрації оксиду вуглецю, які б характеризувались як високі, на мережі моніторингу не зареєстровані.

Крім того, за інформацією державної Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, як головної організації з питань методичного керівництва мережею спостережень за хімічним забрудненням навколишнього природного середовища, за даними спостережень мережі гідрометеорологічних організацій, концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались у своїх звичних параметрах.

В Одесі спостереження за станом атмосферного повітря також здійснюється стаціонарними постами Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, 7 з яких розташовані в найбільш забруднених районах міста (промислові зони і транспортні розв’язки), 1 – в курортній зоні (Французький бульвар) за наступними інгредієнтами: оксид вуглецю, формальдегід, пил, сажа, фторид водню, фенол, сірководню, діоксид азоту та ін.

Крім стаціонарних постів, моніторинг за станом атмосферного повітря здійснюється пересувною муніципальною лабораторією в затверджених точках контролю за восьма інгредієнтами – діоксиду азоту, оксиду вуглецю, озону, аміаку, пилу, сірководню, діоксиду сірки та сумі вуглеводнів.

Нагадаємо, що нещодавно повідомлялося, що над Україною зависла хмара чадного газу. Також еколог розповів, чому в Одесі найбрудніше повітря.

Фото: УНІАН

 

 

 

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