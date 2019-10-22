Атмосфера в Одесі слабо забруднена: у міськраді розповіли про стан повітря у місті

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

За результатами моніторингу якості повітря Одеси, проведеного Одеським державним екологічним університетом, станом на 18 жовтня, індекс забруднення атмосфери становить: максимально разовий – 2,9; середньодобовий – 6,1.

Стан атмосфери характеризується як слабо забруднений. Концентрації оксиду вуглецю, які б характеризувались як високі, на мережі моніторингу не зареєстровані.

Крім того, за інформацією державної Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, як головної організації з питань методичного керівництва мережею спостережень за хімічним забрудненням навколишнього природного середовища, за даними спостережень мережі гідрометеорологічних організацій, концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались у своїх звичних параметрах.

В Одесі спостереження за станом атмосферного повітря також здійснюється стаціонарними постами Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, 7 з яких розташовані в найбільш забруднених районах міста (промислові зони і транспортні розв’язки), 1 – в курортній зоні (Французький бульвар) за наступними інгредієнтами: оксид вуглецю, формальдегід, пил, сажа, фторид водню, фенол, сірководню, діоксид азоту та ін.

Крім стаціонарних постів, моніторинг за станом атмосферного повітря здійснюється пересувною муніципальною лабораторією в затверджених точках контролю за восьма інгредієнтами – діоксиду азоту, оксиду вуглецю, озону, аміаку, пилу, сірководню, діоксиду сірки та сумі вуглеводнів.

Нагадаємо, що нещодавно повідомлялося, що над Україною зависла хмара чадного газу. Також еколог розповів, чому в Одесі найбрудніше повітря.

Фото: УНІАН