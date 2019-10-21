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Новости Одессы и Одесской области

Над Україною зависла хмара чадного газу: причина появи та як рятуватися

Над Україною зависла хмара чадного газу: причина появи та як рятуватися

Над Україною спостерігаються викиди дуже високої концентрації СО (чадного газу). Що спричинило такі викиди? Як захистити себе від них?

Про це у Facebook розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

– Поки люди колотяться, що це може бути – соцмережами шириться карта дуже високої концентрації СО, тобто, чадного газу. Наскільки я розумію, СО утворюється внаслідок неповного згоряння пального в автомобільних двигунах та опалюваних приладах, які працюють на вугіллі або на інших видах природного палива. Тобто, не зовсім від спалювання листя чи сміття, – написала Діденко.

Пошукавши у мережі відповідь на запитання про шкоду згорілого листя, Наталка зазначила, що під час згоряння однієї тонни рослинних залишків, у повітря вивільняється приблизно 9 кг мікрочастинок диму. До складу цього диму входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали та низка канцерогенних сполук. Наприклад, з тліючого листя й трави, без доступу кисню, виділяється бензопірен. Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найотруйніших для людини речовин.

– Не знаю, чи справді аж така серйозна ситуація, чи справді така концетрація та загроза – від спалювання стерні, листя, трави та огудини, але те, що цього року це явно відчувається і це явно перебор, можу сказати точно. Дим навіть від одного невеликого багаття в умовах антициклону та штилю поширюється на величезну територію району і горизонтально, і вертикально. Найближчим часом розраховувати на зміну синоптичної ситуації не доводиться – антициклональний характер погоди втримується. На жаль, – додала Наталя Діденко.

Наостанок синоптикиня дала поради, як вберегтися від шкоди чадного газу:

  • Зволоження помешкання – обов’язково! Поставити миски по квартирі, вивісити вологі рушники, купити зволожувач чи очищувач повітря, пилососити та підмітати не варто, краще вологе регулярне прибирання, пшикати періодично розпилювачем води;
  • Якщо йдете з дому, не відкривайте вікна та балкони;
  • Бажано промивати очі, особливо тим, хто носить лінзи;
  • Пити побільше води;
  • Бігати – відкласти до кращих часів, особливо вранці. Кажуть, що якраз вночі та вранці – найбільша концентрація чадного газу;
  • Свічки, ароматизатори у помешканні поки що не варто використовувати;
  • Хто палить, особливо небезпечно це робити якраз у зонах задимленості, будете ще більше втягувати в себе шкоди;
  • Уникайте смажити на кухні, навіщо створювати додатковий дим?;
  • Душ приймати частіше, за нагоди, особливо після вулиці;
  • Вже від себе – думаю, варто тимчасово відмовитися від збирання грибів, які дуже люблять акумулювати на собі подібні речі;
  • Промивати ніс розчином солі, на ринку є купа подібних препаратів, від дорогих до дешевших, або можна знайти поради в інтернеті, без фанатизму;
  • Якщо є якісь серйозніші, гострі чи хронічні, захворювання бронхо-легеневої системи, звичайно, треба звертатися за порадами виключно до лікарів.

Фото: 5 канал

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