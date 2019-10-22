На Одещині група підлітків зґвалтувала 12-річного хлопця: підозрюваних у справі досі немає

Про це повідомляє УСІ, з посиланням на ТСН.

Злочин стався ще 5 місяців тому. У селі Петрівка Березівського району четверо школярів влаштували розправу над 12-річним хлопчиком – коли підліток повертався додому зі школи, вони схопили його та відвели в безлюдне місце, де кожен по черзі ґвалтував його.

Мама хлопчика досі намагається добитися покарання для кривдників свого сина, проте в поліції розслідування затяглося.

За словами Сільви, мами потерпілого школяра, четверо учнів зі школи її сина чекали, поки хлопчик буде повертатися зі школи, схопили його і відвели в малолюдне місце, де ґвалтували його.

Пізніше, під час слідчого експерименту, в одному із покинутих будинків поліція знайшла презервативи, які використовували підлітки.

– Вони вирішили, що це небезпечно і завели сина спочатку в одну будівлю, потім в іншу. Якщо він намагався кричати або бігти, закривали йому рот і натискали на шию, робили так, щоб йому було боляче, – повідомила мама 12-річного школяра.

Злочин стався 5 місяців тому, заяву в поліцію жінка подала 21 травня. Як розповіла мама жертви, підозрюваних у цій справі досі немає, хоча її син назвав кривдників.

У поліції Одеської області інформацію про зґвалтування підтвердили, а також сказали, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

– Станом на минулий тиждень була призначена комісійна судово-медична експертиза, і зараз вона продовжується, – зазначила прессекретарка поліції Любов Гордієвська.

Кореспондент УСІ зідзвонився з адміністрацією Петрівської школи, в якій навчалися підлітки. Там відповіла заступниця директора навчального закладу. Вона не заперечувала, що раніше в школі учасники зґвалтування агресивно поводилися по відношенню до потерпілого.

– Ви розумієте, діти є діти: один учень сказав щось іншому, йому щось не сподобалося і через 5 хвилин вони помирилися, і все в порядку. Дуже шкода, що так сталося, нам не хочеться вірити в це… Маємо те, що маємо, – відповіла заступниця директора Петровської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Наталія Ірінчук.

За словами мами потерпілого школяра, сім’ї довелося виїхати з Петрівки. Зараз її син проходить психологічну реабілітацію. Хлопчик не може відійти від того, що сталося, про це йому нагадують численні допити і неодноразові слідчі експертизи.

За словами психологині Єви Поплавської, після того, що сталося школяреві і його мамі знадобиться тривала реабілітація у психотерапевтів.

– Травми сексуального характеру на початку підліткового віку можуть коштувати хлопчикові здорової психіки взагалі. Є вік, коли це просто травма, а є, коли психіка дуже чутлива до травм конкретно такого характеру. Можливо, у постраждалої дитини дуже довго залишиться депресивний стан, це може “вирости” в спроби суїциду в більш пізньому віці. Йому потрібно буде довго працювати з психотерапевтом, а мамі окремо – тому що для мами це теж травма. І якщо вона її не промовляє, вона її транслює дитині. Мамі теж потрібно розуміти, як вести себе в такій ситуації. Замовчувати не варіант, а промовляти – потрібно розуміти, що промовляти і в яких ситуаціях, – прокоментувала психологиня Єва Поплавська.

Також вона зазначила, що у підлітків, які вчинили насильство над хлопчиком, явні психічні відхилення.

– Поведінка у цих підлітків психотична – значить, уже у цих хлопчиків є якийсь “зсув по фазі”. Цим повинні займатися правоохоронні органи. Але їм також потрібно поспілкуватися з дитячим психіатром, підлітковим і психотерапевтом. Це означає, що були випадки не просто жорстокості по відношенню до цих підлітків, а випадки сексуальної жорстокості, адже вони об’єдналися на якійсь темі сексуальної травми. З цими дітьми щось подібне могли робити батьки або ще хтось. Жорстоких дітей зараз багато, і якщо на жорстокість діти можуть відповісти жорстокістю, але в цьому випадку вони вибрали сексуальні збочення. Це залежить від природи травми, – зазначила Єва Поплавська.

Фото ілюстративне: Українська правда. Життя