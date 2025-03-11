Как сообщает пресс-служба одесской мэрии со ссылкой на информацию областного управления ГСЧС, за сутки прошелшие сутки в Одессе зафиксировано пять пожаров из-за вражеской атаки на город, в результате чего в воздух попало значительное количество загрязняющих веществ и продуктов горения.

Сообщается, что коммунальное предприятие «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского горсовета и ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха.

«По данным измерений передвижной муниципальной лаборатории КП «Муниципальный центр экологической безопасности», в настоящее время превышений норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города не зафиксировано. Мониторинг проводился по следующим показателям: оксид углерода, диоксид азота, озон, твердые частицы продуктов горения размером 2,5 мкм и 10 мкм», – отметили в мэрии.

Передвижная городская лаборатория продолжает мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Напомним, вечером 10 марта российская армия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате в городе загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками.