Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Экоинспекция довела до победы дело о загрязнении земель в результате образования несанкционированной свалки бытовых, строительных и промышленных отходов на землях Фонтанского сельсовета вблизи села Александровка.

Еще в 2021 году здесь обнаружили несанкционированную свалку бытовых, строительных и промышленных отходов. Лабораторные исследования подтвердили загрязнение почвы аммонием, фосфором, нитратами и сульфатами.

В связи с отказом сельсовета возместить 2,7 млн грн убытков в добровольном порядке, инспекция обратилась с иском в Хозяйственный суд Одесской области. В июне 2024 года суд полностью удовлетворил иск и даже апелляция не помогла избежать ответственности.

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Напомним, халатность директора коммунального предприятия привела к масштабным пожарам на территории полигона бытовых отходов в с. Доброжаново Одесского района и ущербу экологии на более чем 4,7 млн гривен.