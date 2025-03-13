Об этом сообщил ученый биолог и эколог Иван Русев.

По его словам, несмотря на отсутствие реальных лабораторных исследований продуктов горения газа на «вышках Бойко», можно утверждать, что часть топлива (углеводорода) может сгореть не полностью и поэтому постоянно выделяется в атмосферу вместе с продуктами горения.

«Продукты, образующиеся при сгорании ископаемого топлива, в частности газа, такие: диоксид углерода, окись углерода, диоксид серы, оксиды азота, свинец, твердые частицы. Загрязняющие вещества, которые выделяются непосредственно в процессе горения – или продукты сгорания – называются «первичными загрязнителями» и их влияние на окружающую среду и здоровье человека очень существенно», – отмечает ученый.

Что известно о «вышках Бойко»

Иван Русев также напомнил, что с момента захвата «вышек Бойко» «Петр Годованец» и «Украина» в 2014 году Россия проводила незаконную добычу газа на украинском шельфе под охраной кораблей своего флота и постоянно находившегося на платформах спецназа.

В 2022 году россияне установили на похищенных установках средства радиоэлектронной разведки и борьбы, а также вертолетные площадки, благодаря которым оккупанты контролировали надводное, воздушное и подводное пространство в северо-западной части Черного моря между Крымом и Одессой.

20 июня 2022 года Украина нанесла ракетные удары по «вышкам Бойко», которые были военным объектом россиян, и с тех пор одна из них продолжает пылать.

А 11 сентября 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили о возвращении под контроль буровых платформ «Петр Годованец», «Украина», а также самоподъемных буровых установок «Таврида» и «Сиваш».

Также сообщалось, что в ночь на 9 августа 2024 года Военно-морские силы Украины нанесли очередной удар пол одной из «вышек Бойко», и после удара платформа загорелась. Таким образом, сейчас в северо-западной части Черного моря пылают два крупных пожара

Почему «вышки Бойко» важны для Украины?

В украинской разведке объяснили, что операция по возвращению буровых платформ в Черном море имела стратегическое значение для государства. Ведь благодаря этому Россия упустила возможность использовать «вышки Бойко» в военных целях. В частности, оккупанты потеряли разведывательное оборудование на «вышках» и полноценную возможность контролировать акваторию Черного моря. В ГУР подчеркнули, что «это делает Украину на многие шаги более близкой к возвращению Крыма».

На фото: сияние от горящих «вышек Бойко» ночью с территории Нацпарка «Тузловские лиманы»