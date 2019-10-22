Почему в Одессе самый грязный воздух?

Город-курорт Одесса уже несколько лет подряд уверенно входит в тройку городов Украины с самым загрязненным воздухом. Проблема уже достигла такого уровня, что жить в ряде одесских районов не только не полезно, но и небезопасно. Почему так? Разбиралась «Одесская жизнь» с экологом Владиславом Балинским.

Даже парки — не безопасны

К болезненной теме привлекли внимание активисты, на этот раз — из общественной организации Save Dnipro. Успешно осуществив проект по контролю за качеством воздуха в Днепропетровской области, они презентовали его в Одессе.

Днепровцы не ограничиваются благими намерениями и разговорами «за экологию». На презентации они продемонстировали свое оборудование для замеров содержания в воздухе твердых частиц — портативный газоанализатор Aeroqual S500. А ранее, с помощью этого прибора, активисты замеряли уровень загрязнения воздуха в парке Шевченко, в районе Карантинной аркады. Прибор показал серьезные превышения по целому ряду показателей:

– диоксид азота – 112 мкг/м3 при норме 85 мкг/м3;

– сероводород в воздухе – 140 мкг/м3 при разовой норме 8мгк/м3

– диоксид серы – 100 мкг/м3 при разовой норме 500 мкг/м3

Наличие данных веществ в такой концентрации в воздухе вызывает головные боли, конъюнктивит, раздражение и ожоги дыхательных путей, бронхит, астму. И особенно тревожно, что замеры проводились в одной из крупнейших зелёных зон города.

Кто контролирует качество воздуха?

Чистый воздух в современном крупном городе невозможен без двух вещей: постоянного контроля за качеством воздуха — и устранения загрязняющих факторов.

– Публичный контроль за качеством воздуха – мировая тенденция, – поясняет эколог Владислав Балинский. – Люди хотят знать, каково состояние окружающей среды, потому что от этого напрямую зависит их здоровье, здоровье их детей и близких.

Во всём мире люди начинают подталкивать местные власти к закупке и установке большего количества качественных и точных устройств. Именно сеть датчиков позволяет находить источники загрязнения.

Однако в Одессе о системном мониторинге не идёт даже речи. Пока за это берутся только активисты.

– Ведь в Одессе такой мониторинг оголит и актуализирует проблемы инфраструктурной политики мэрии. Вернее, её полное отсутствие. Например, покажет важность реализации проектов по выносу порта за пределы города.

Порт, который нас убивает

Порт, из которого родилась Одесса, сегодня становится всё более опасным для одесситов.

– Суда работают на тяжёлом топливе, – поясняет Балинский. – Работа одного такого двигателя по загрязнению может быть приравнена к работе 200-300 тысяч легковых автомобилей! Плюс перевалка грузов, дающая мощное пылевое загрязнение.

Среди глобальных городских источников загрязнения воздуха — и огромное количество грузовых автомобилей. Если они не выезжают за пределы Украины, то никто не контролирует их выбросы по евро-стандартам. Свой вклад в загрязнение вносит и отопительная инфраструктура.

– Многие наши теплоцентрали по-прежнему работают на грязном топливе — на том же угле, – напоминает эколог.

Хаотичная застройка города также мало способствует чистоте воздуха. Разумное расположение улиц с учётом потоков воздуха с моря осталось в славном прошлом Одессы.

На экологии продолжают наживаться

Покрытие города сетью датчиков качества воздуха — удовольствие недешёвое, но подъёмное для городского бюджета. Портативный прибор активистов из Днепра стоит около 1400 гривен. Газоанализатор с мониторингом качества воздуха по всем параметрам стоит порядка 200 тысяч гривен. Высококачественное оборудование, которое закупил недавно по грантовой программе одесский Экологический университет, обошлось в 500 тысяч. Но его недостаток — стационарность, то есть замер качества воздуха всего в одной точке города.

Городской департамент экологии также рапортует о закупке дорогостоящего оборудования — ценой в 300 тысяч гривен. Решит ли это проблему?

– То, что закупил департамент экологии, это оборудование для определения наличия в воздухе одной составляющей — монооксида углерода, – говорит Балинский. – Такие датчики используются в обычных пожарных сигнализациях. Он стоит около 300 гривен. Более сложный, показывающий концентрацию, может стоить 20-30 тысяч гривен. Тем более, что департамент не указывает ни марку закупленного оборудования, ни производителя, а это делается только в одном случае: чтобы скрыть хищение при закупке.

По подсчётам экологов, на 300-400 тысяч гривен сегодня можно приобрести оборудование, способное показывать точный уровень загрязнения по всем возможным параметрам.

Решать проблему качества воздуха в Одессе нужно уже сегодня. И экологи готовы подсказать, как это сделать. Но вот как донести эту нехитрую мысль до городских чиновников — придётся решать самим одесситам.

Фото: uc.od.ua