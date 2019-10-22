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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі внаслідок ДТП постраждала дитина: хлопчика витягували з-під автівки

В Одесі внаслідок ДТП постраждала дитина: хлопчика витягували з-під автівки

Водій автомобілю Volkswagenне впорався керуванням, внаслідок чого автівка перевернулась.

Сьогодні, о 16:26 на вулиці Академічній сталася ДТП, внаслідок якої постраждала дитина.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одеській області.

Хлопчика доставили до лікарні. Всі подробиці будуть з’ясовувати слідчі.

За інформацією УСІ, іномарка під час паркування злетіла з бордюру в поглиблення до фасаду будинку і перекинулася.

– Водій був п’яний, він розігнався з боку трансформаторної будки і вилетів вниз по бордюру в яму. У машині знаходився хлопчик 5-6 років Льоша – вони в лікарні, – розповіла місцева мешканка Юлія виданню.

Фото: Патрульна поліція

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