В Одесі внаслідок ДТП постраждала дитина: хлопчика витягували з-під автівки

Сьогодні, о 16:26 на вулиці Академічній сталася ДТП, внаслідок якої постраждала дитина.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одеській області.

Хлопчика доставили до лікарні. Всі подробиці будуть з’ясовувати слідчі.

За інформацією УСІ, іномарка під час паркування злетіла з бордюру в поглиблення до фасаду будинку і перекинулася.

– Водій був п’яний, він розігнався з боку трансформаторної будки і вилетів вниз по бордюру в яму. У машині знаходився хлопчик 5-6 років Льоша – вони в лікарні, – розповіла місцева мешканка Юлія виданню.

Фото: Патрульна поліція