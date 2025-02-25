Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

Так, в социальные сети массово вбрасывается фейк о якобы «зверствах в Киеве» в первые дни российского вторжения.

«Любимый прием вражеской фабрики фейков – это перенос своих преступлений на противоположную сторону. По версии пропагандистов, в Киеве «куча безработных и недалеких озлобленных идиотов» расстреливала мирное население, включая женщин, детей и кареты скорой помощи.

Вроде бы и не было Бучи и Ирпеня и других зверств оккупантов в начале войны», – отмечается в публикации.

«Одесская жизнь» напоминает: очередная ложь русских пропагандистов вероломна и бессмысленна и с каждым днем становится все более абсурдной. Не следует забывать о том, что аторы фейков часто создают сильно эмоционально окрашенные вбросы для того, чтобы отключить критическое мышление и быстро достичь своих целей.

Читайте также: