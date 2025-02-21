Служба рассылки сервисных сообщений интернет-провайдера «Ланет» была взломана российскими хакерами. Клиенты компании получили нелепые по содержанию сообщения, что операторы связи на территории «Одесской области России» переходят под контроль РФ.
Такое решение является результатом договоренности американского президента Д. Трампа и российского диктатора В.В Путина.
Здесь и комментировать нечего. Ошиблись во всем. Информационные диверсанты разослали свои фейки жителям Киевщины. Провайдер «Ланет» на территории Одесской области не присутствует.Ранее мы рассказывали полезные советы о том, как противостоять угрозам в сети