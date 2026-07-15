Ключевые моменты:

Александр Носенко служил старшим солдатом и механиком-водителем танка. Он погиб во время выполнения боевого задания в Сумской области.

Ранее, в 2024 году, оборвалась жизнь другого экс-участника Cheshires, юриста Департамента муниципальной безопасности Дениса Ягупенко.

Рок-коллектив Cheshires, основанный в Одессе более 20 лет назад, фактически сменил инструменты на оружие — сейчас в рядах ВСУ служит и вокалист группы.

Последний бой музыканта: на Сумщине погиб Александр Носенко

О гибели бас-гитариста сообщили в группе Cheshires.



Тело Александра Носенко вернулось на щите в его родную Любашевку. Как сообщили в пресс-службе Любашевского поселкового совета, в рядах ВСУ музыкант служил на сложнейшем направлении — был механиком-водителем танка в звании старшего солдата.

Александр погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Журавка Сумского района Сумской области.

«От имени всей Любашевской общины выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, сослуживцам и всем близким погибшего Героя. Мы разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби», — заявили в местном совете.

В день прощания и похорон воина в Любашевской общине будет объявлен официальный День траура. Точную дату и время прощания обещают сообщить позже.

Судьба группы Cheshires: от одесской сцены до окопов войны

Трагедия Александра Носенко — это уже вторая потеря для культовой одесской альтернативной рок-группы Cheshires, основанной в 2004 году. Ранее, в 2024 году, ушел из жизни бывший участник коллектива Денис Ягупенко, который в свое время приложил руку к созданию знакового альбома группы «Дрожь».

В гражданской жизни Денис работал начальником отдела правового и кадрового обеспечения Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета. С первых дней полномасштабного вторжения он помогал создавать добровольческое формирование территориальной общины Одессы и координировал юридическую помощь для ВСУ от города.

Сейчас война продолжает забирать лучших творцов Одессы. Борьба за независимость для коллектива продолжается непосредственно на фронте: в настоящее время службу в Вооруженных Силах Украины проходит и вокалист Cheshires.

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