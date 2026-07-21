Ключевые моменты:

После российской атаки на предприятие пострадали восемь человек.

Трое погибших, двое раненых остаются в больнице.

В Одессе и области 20 июля объявлен День траура.

По словам главы Одесской ОВА, двое пострадавших были госпитализированы, еще шестерым медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Таким образом, в результате российской атаки погибли три человека, еще восемь получили травмы различной степени тяжести.

«Количество пострадавших из-за атаки РФ по предприятию выросло до восьми. Двух человек госпитализировали, еще шестерым медицинскую помощь оказали амбулаторно. Таким образом, в результате вражеской атаки в общей сложности пострадали 11 человек: трое погибли и восемь получили травмы различной степени тяжести», – сообщил Олег Кипер.

В свою очередь глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что этой ночью враг продолжил атаки на инфраструктуру. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Напомним, днем 20 июля враг атаковал гражданское предприятие под Одессой. В результате обстрела произошло возгорание техники, повреждена газовая магистраль.

Сегодня, во вторник, 21 июля, в Одессе День траура по погибшим в результате вражеской атаки.