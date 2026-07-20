Ключевые моменты:

21 июля в Одессе припущены государственные флаги и ограничены любые развлекательные мероприятия.

Днем оккупанты ударили по гражданскому предприятию — три человека погибли, 6 раненых.

Спасатели завершили поисковую операцию на гражданском судне, атакованном 19 июля — найдены тела всех 10 погибших членов экипажа и лоцмана.

Одесса в скорби: в городе объявлен траур по погибшим

В знак скорби по погибшим в результате сегодняшней атаки РФ, во вторник, 21 июля, на всех государственных зданиях, а также на учреждениях и предприятиях Одессы приспущены Государственный Флаг Украины и флаг города с траурными лентами.

Городские власти настоятельно рекомендуют ограничить использование громкой музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Одесский городской совет и жители города выражают искренние соболезнования семьям и близким всех, чьи жизни унесла агрессия РФ.

Жертвы ударов по предприятию и трагедия гражданского судна

Трагический список жертв существенно вырос за последние сутки из-за сразу нескольких атак РФ по гражданской инфраструктуре.

Днем 20 июля враг нанес удар по гражданскому предприятию в Одесской области. В результате прилета вспыхнула техника и была повреждена газовая магистраль. По обновленным данным ОВА, в результате этого обстрела погибли три человека, еще шестеро получили травмы.

Двое пострадавших госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, состояние другого пострадавшего – средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, завершилась поисково-спасательная операция на месте атаки на гражданское торговое судно, которое оккупанты обстреляли 19 июля недалеко от Одессы. Спасателям удалось обнаружить тела всех 10 погибших — лоцмана и членов экипажа. Все они уже доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы.

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