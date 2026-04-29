Ключевые моменты:

Российская атака на Измаил ночью 29 апреля.

Повреждены районная больница и объекты инфраструктуры.

Есть пострадавшие.

Ночная атака на Одесщину

В ночь на 29 апреля российские силы нанесли очередной удар по Одесщине, в том числе по Измаильскому району.

По информации Измаильской РГА, под огнем оказались объекты инфраструктуры в Измаиле. В частности, повреждено здание районной больницы. Пока специальные службы устраняют последствия. К сожалению, пострадали два человека: 47-летний мужчина и 56-летняя женщина. Женщина госпитализирована с множественными осколочными ранениями, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, полностью разрушено приемное отделение. Значительные повреждения получили терапевтическое, кардиологическое и хирургическое отделение, а также кабинеты УЗИ, рентген и другие. В момент атаки медицинский персонал и пациенты находились в укрытии. В настоящее время пациенты переведены в другое отделение. Кроме того, зафиксирован также пожар на территории Дунайского биосферного заповедника.

Добавим, что воздушная тревога в Измаильском районе продолжалась с 00.43 до 02.37. Мониторинговые каналы фиксировали двигавшиеся в регион со стороны моря группы «Шахедов».



Напомним, ночью 27 апреля Украина была атакована 94 дронами, из них 74 уничтожены или подавлены ПВО. Зафиксировано попадание 20 БпЛА в 15 локациях, а также падение обломков в 11 местах. За сутки произошло 241 боевое столкновение, потери РФ составили 810 военных.

Читайте также: Ночь обломков и разбитого стекла: Фоторепортаж из исторического центра Одессы после атаки