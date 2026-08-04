Ключевые моменты:

Время действия: с 10:00 до 20:00 при температуре воздуха выше +28°C.

Кого касается: грузовые автомобили массой более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн.

Причина: защита дорожного покрытия от деформации при нагреве асфальта до +60°C.

В Одесской области вводят ограничения для фур

В целях сохранения автомобильных дорог общего пользования государственного значения и обеспечения безопасности дорожного движения в период высоких температур действуют временные ограничения движения для тяжеловесного транспорта. Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Ограничения действуют с 10:00 до 20:00 для грузовых транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при повышении температуры воздуха более +28°C.

Временный запрет не распространяется на следующие категории транспорта:

спецтехнику, привлеченную к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

автомобили, перевозящие опасные или скоропортящиеся грузы, живую птицу и животных;

транспорт, выполняющий военные перевозки и обеспечивающий нужды сектора безопасности и обороны.

Почему жара опасна для трасс

По прогнозам синоптиков, установившийся в регионе зной негативно влияет на состояние автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Под воздействием высоких температур асфальтобетон размягчается, становясь крайне уязвимым к образованию колеи, наплывов и прочих деформаций под весом тяжелых фур.

Без ограничений движения большегрузов эксплуатационный срок дорог резко сокращается, а их восстановление требует колоссальных ресурсов и времени.

Служба восстановления призывает водителей и логистические компании с пониманием отнестись к вынужденным мерам и заранее планировать свои маршруты с учетом дневного перерыва.

«Сохранение автодорог — это наша общая ответственность. Призываем перевозчиков корректировать график движения, чтобы предотвратить разрушение ключевых транспортных артерий региона», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Пересыпском районе Одессы продолжаются масштабные работы по предотвращению затоплений во время сильных ливней. В Газовом переулке проводят капитальную модернизацию дренажной насосной станции, на время работ изменена схема движения.