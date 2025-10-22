Ключевые моменты:

В Одессе часть города остается без света. Электроснабжение обещают восстановить к 23 октября.

С 23 октября по Украине вводят графики отключений электроэнергии.

О введении графиков отключения света для Одесской области пока не сообщалось.

Часть Аркадии и Большого Фонтана остаются без света – когда дадут

Вечером среды, 22 октября, в Одессе после недавней локальной аварии в Киевском районе города без электричества остается часть Аркадии и 9-й станции Большого Фонтана.

Как пишут в соцсетях горожане, ссылаясь на информацию от компании ДТЭК «Одесские электросети», вернуть свет в дома одесситов обещают до 23:00 часов завтрашнего дня.

По данным ДТЭК, по состоянию на вечер 22 октября энергетики уже заживили почти 17 тысяч домов, или 89% своих клиентов.

В настоящее время ликвидация последствий аварии на энергетическом объекте, которая случилась вечером 20 октября продолжается.

«К сожалению, еще 2282 клиента временно остаются без электроэнергии. Ремонтные бригады работают непрерывно вторые сутки подряд, но работы усугубляются последствиями предварительных обстрелов.

Мы планируем заживить всех клиентов до 11:00 утра 23 октября. Если что-нибудь изменится – обязательно сообщим дополнительно», – добавили в ДТЭК.

«Укрэнерго» предупреждает о графиках отключений

Как сообщили сегодня в компании «Укрэнерго», завтра, в четверг, 23 октября 2025 года, из-за сложной ситуации в энергетике после российских обстрелов в большинстве областей Украины будут применяться графики отключений света.

Меры ограничения потребления электроэнергии будут применяться с 07:00 до 23:00 часов.

Для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом до трех очередей одновременно, а для промышленных потребителей – графики ограничения мощности.

В компании призвали потреблять электроэнергию бережливо и пообещали информировать об изменениях ситуации.

О введении графиков отключения конкретно для Одесской области на данный момент не сообщалось.

Напомним, в ночь на 22 октября Украина пережила очередную массированную атаку, в результате которой пострадали и энергообъекты – в некоторых регионах были введены аварийные отключения света.

С серьезными проблемами в электроснабжении после ночной атаки 22 октября столкнулась и Одесская область – серьезно поврежден объект ДТЭК.