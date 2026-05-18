Ключевые моменты:

На дороге появилась трещина длиной около 30 метров, а в некоторых местах грунт у входов в дома просел на 10 сантиметров — плитка буквально висит в воздухе.

На плато вплотную друг к другу выстроено более 20 небоскребов, чей огромный вес давит на почву, пронизанную пустотами-катакомбами и подземными водами.

В районе живут десятки тысяч людей, но из-за узких дорог и пробок сюда крайне сложно проехать скорым и пожарным, что уже подтвердил крупный пожар в 2015 году.

Застройка Аркадийского плато и угроза оползней

Ситуация на Аркадийском плато сегодня вызывает серьезную тревогу: 30-метровый разлом в районе дома №5 постепенно расширяется, а рядом появились новые трещины и провалы.

При этом грунт под многоэтажками проседает — в некоторых местах перепад высот на входах в дома уже составляет 10 см, а плитка буквально висит в воздухе, фиксирует ютуб-канал Зоотроп.

Доктор географических наук Галина Выхованец отмечает, что если это начало оползня, то процесс может стать необратимым и остановить его будет практически невозможно. Трещина может распространиться дальше на проезжую часть и берегозащитные сооружения.

«Там нужно установить так называемые маяки, которые показали бы, насколько устойчива эта трещина и как быстро она развивается. Она может распространиться на проезжую часть, на Аркадийскую балку и на берегозащитные сооружения. Если начался оползень — это ужасная ситуация, потому что остановить его уже невозможно», — отметила доктор наук.

Специалисты называют несколько причин «поплывшего» грунта. Во-первых, это утечки из инженерных сетей и старых резервуаров воды, которые подмывают землю. Во-вторых, само плато исторически пронизано выработками камня — катакомбами и карстовыми пещерами. Когда на такие пустоты ставят 24-этажные «бетонные монстры», кровля выработок может просто не выдержать нагрузки и обрушиться, вызвав локальный провал.

Жизнь в «элитном гетто»

Еще недавно эта территория была покрыта зеленью санаториев. Однако за последние годы плато превратилось в густозастроенный район, где более 20 небоскребов стоят почти вплотную друг к другу. Застройщики обещали морской вид и социальные объекты, но на деле жители получили «вид в окна соседа», отсутствие тротуаров и вечные пробки на Генуэзской и Балтиморской улицах.

Одесситы, покупавшие жилье с видом на море, в итоге получили «вид в окна соседа» и район без единой школы или поликлиники. Застройка велась настолько плотно, что дворы превратились в лабиринты, где не может развернуться тяжелая техника спасателей.

Но даже если застройщики, внезапно проникнувшись идеей общественного блага, согласятся пожертвовать своими дворами и придомовыми участками, дороги вокруг Аркадийского плато от пробок не избавятся, считают специалисты. Компактный изолированный район просто не рассчитан на проживание там 50 тысяч человек.

Напомним, на прошлой неделе в Одессе 10-летняя девочка провалилась под землю на пешеходной дорожке и оказалась в яме глубиной около четырех метров.

