Арест Саакашвили и ликвидация стрелка: главные новости Одессы за 1 октября

В пятницу, 1 октября 2021 года, «Одесская жизнь» освещала такие события Одессы и Одесской области.

В этот корреспонденты «Одесской Жизни» много гуляли.

Например, по романтичному осеннему побережью Черного моря

И по прагматичной улице Привозной, название которой говорит само за себя.

А еще приносили цветы к «павшим» памятникам архитектуры

Одесский театр оперы и балета вчера отпраздновал свой день рождения

На дорогах Одессы заработали 9 камер автофиксации нарушений

Парковка в аэропорту стала доступнее – там увеличили время бесплатного пребывания

Мы разбирались в плюсах и минусах двойного гражданства

И рассказывали, как руководителям одесских предприятий не попасть на крупный штраф

Сообщили подробности ликвидации опасного стрелка в области и аресте Михаила Саакашвили, трудившегося в Одессе губернатором.

А также рассказали, как будет работать оплата в транспорте с помощью смартфона и QR-кода

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