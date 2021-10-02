Арест Саакашвили и ликвидация стрелка: главные новости Одессы за 1 октября

В пятницу, 1 октября 2021 года, «Одесская жизнь» освещала такие события Одессы и Одесской области.
В этот корреспонденты «Одесской Жизни» много гуляли.
Например, по романтичному осеннему побережью Черного моря
И по прагматичной улице Привозной, название которой говорит само за себя.
А еще приносили цветы к «павшим» памятникам архитектуры
Одесский театр оперы и балета вчера отпраздновал свой день рождения
На дорогах Одессы заработали 9 камер автофиксации нарушений
Парковка в аэропорту стала доступнее – там увеличили время бесплатного пребывания
Мы разбирались в плюсах и минусах двойного гражданства
И рассказывали, как руководителям одесских предприятий не попасть на крупный штраф
Сообщили подробности ликвидации опасного стрелка в области и аресте Михаила Саакашвили, трудившегося в Одессе губернатором.
А также рассказали, как будет работать оплата в транспорте с помощью смартфона и QR-кода
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