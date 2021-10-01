Новости Одессы и Одесской области

На дорогах Одессы заработают 9 камер автофиксации нарушений – адреса

На дорогах Одессы заработают 9 камер автофиксации нарушений – адреса

Уже с сегодняшнего дня, 1 октября, в Одессе заработают девять камер автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Подписаться

Ранее начало работы камер автофиксации на дорогах города одобрили депутаты Одесского горсовета.

Сейчас в городе установлено девять камер: семь в Суворовском районе, а также по одной в Приморском и Киевском.

Всего в городе планируется установить 20 подобных устройств в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, то есть там, где водители больше всего нарушают ПДД, что приводит к большому числу аварий.

Где в Одессе работают камеры автофиксации нарушений ПДД

На сегодняшний день камеры автофиксации в Одессе расположены по таким адресам:

  1. Южная дорога, 2 (в направлении центра города);
  2. Николаевская дорога, 205 (в направлении Суворовского района);
  3. пр. Небесной Сотни, 4 (в направлении ул. Левитана);
  4. ул. Семена Палия, 80 (в направлении пр. Академика Заболотного);
  5. ул. Семена Палия, 25а (в направлении Южной дороги);
  6. пр. Шевченко, 4 (в направлении ул. Семинарской);
  7. пр. Добровольского, 123а (в направлении ул. Генерала Бочарова);
  8. Южная дорога, 39 (в направлении Суворовского района города);
  9. Николаевская дорога, 287 (в направлении Суворовского района).

Отметим, что по всей стране власти обещают установить около 5 тыс. камер слежения, а водителям-нарушителям будут приходить «письма счастья» на почту.

Также напомним, что с сегодняшнего дня, 1 октября, до 1 мая в Украине вступает в силу правило, согласно которому водители автомобилей должны в любое время суток включать фары при езде вне населенных пунктов.

Еще новости об автоматической видеофиксации нарушений ПДД в Одессе:

Фото: Одесса сейчас

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить