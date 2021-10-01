На дорогах Одессы заработают 9 камер автофиксации нарушений – адреса

Уже с сегодняшнего дня, 1 октября, в Одессе заработают девять камер автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Ранее начало работы камер автофиксации на дорогах города одобрили депутаты Одесского горсовета.

Сейчас в городе установлено девять камер: семь в Суворовском районе, а также по одной в Приморском и Киевском.

Всего в городе планируется установить 20 подобных устройств в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, то есть там, где водители больше всего нарушают ПДД, что приводит к большому числу аварий.

Где в Одессе работают камеры автофиксации нарушений ПДД

На сегодняшний день камеры автофиксации в Одессе расположены по таким адресам:

Южная дорога, 2 (в направлении центра города); Николаевская дорога, 205 (в направлении Суворовского района); пр. Небесной Сотни, 4 (в направлении ул. Левитана); ул. Семена Палия, 80 (в направлении пр. Академика Заболотного); ул. Семена Палия, 25а (в направлении Южной дороги); пр. Шевченко, 4 (в направлении ул. Семинарской); пр. Добровольского, 123а (в направлении ул. Генерала Бочарова); Южная дорога, 39 (в направлении Суворовского района города); Николаевская дорога, 287 (в направлении Суворовского района).

Отметим, что по всей стране власти обещают установить около 5 тыс. камер слежения, а водителям-нарушителям будут приходить «письма счастья» на почту.

Также напомним, что с сегодняшнего дня, 1 октября, до 1 мая в Украине вступает в силу правило, согласно которому водители автомобилей должны в любое время суток включать фары при езде вне населенных пунктов.

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Фото: Одесса сейчас