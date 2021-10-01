Парковка в аэропорту Одессы: правила снова меняются?

С 1 октября, меняются правила парковки в Международном аэропорту «Одесса».
Как работает автостоянка в аэропорту Одессы
Как информирует пресс-служба аэропорта, с сегодняшнего дня, 1 октября, время бесплатного пребывания авто на стоянке №1 (около терминала) будет составлять 15 минут один раз в сутки.
Напомним, с 1 мая 2021 года проезд к терминалу Одесского аэропорта сделали бесплатным, но при условии, что время стоянки составит не более 10 минут и не более одного раза в сутки.
Ранее в Одесском аэропорту разработали новую концепцию размещения автомобилей на стоянках.
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