В Одесской области полицейские застрелили мужчину – что произошло? (фото, видео)

В одном из сел Подольского района Одесской области полицейские застрелили мужчину, который открыл стрельбу из охотничьего ружья прямо на улице. Стрелка пришлось ликвидировать, дабы избежать жертв, сообщает областное управление полиции.

Стрельба средь бела дня

По данным правоохранителей, утром 30 сентября местные жители сообщили о стрельбе на улице села. Полицейские выяснили, что из обреза охотничьего ружья стрелял 52-летний местный житель.

Полицейские потребовали прекратить противоправные действия, но в ответ вооруженный обрезом и гранатой селянин несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей. Те в ответ также были вынуждены применить огнестрельное оружие.

Стрелка пришлось обезвредить

Спустя несколько минут стрелок зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев. А потом вышел на улицу и направился к дому, в котором живет женщина с детьми. Чтобы предотвратить опасность, которая угрожала людям, работники полиции ввели спецоперацию «Гром», в ходе которой обезвредили преступника.

У убитого стрелка изъяли и разрядили гранату РГД-5, которой он угрожал людям, а также ружье, из которого он стрелял.

Сообщается, что от действий стрелка никто не пострадал. Его тело и оружие направили на экспертизу.

По факту стрельбы начато расследование. Событие квалифицировали по ст. 348 (посягательство на жизнь правоохранителя) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации еще и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) этого же кодекса.

Подробности произошедшего выясняются. Как рассказали односельчане стрелка, тот злоупотреблял алкоголем и ранее не раз угрожал своим близким.

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