Президент Владимир Зеленский предложил узаконить двойное гражданство для украинцев, которые живут за границей. Об этом он сообщил во время рабочей встречи с украинской диаспорой в Нью-Йорке.

Но двойное гражданство президент хочет давать не всем. Те кто живет в недружественных странах — не получат такой возможности.

Давайте разберемся, какие преимущества, а также проблемы могут ожидать обладателей нескольких паспортов.

Как сейчас обстоит дело с двойным гражданством в Украине?

Украинцы имеют право сменить свое гражданство на любое другое. Но для этого необходимо отказаться от украинского паспорта. Потому что в законе о гражданстве не предусмотрен автоматический выход из украинского гражданства. До тех пор, пока на руках у человека будет украинский паспорт, он считается только гражданином Украины.

Если же иностранец получает украинское гражданство, то Украина считает его только своим гражданином, и никаким другим. Остальные его паспорта в расчет не берут.

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По факту, ни о каком двойном гражданстве в законе не говорится. Ответственности за второй или третий паспорт иностранного государства тоже не предусмотрено. Нет ни штрафов, ни уголовного преследования.

Уведомлять государство о том, что у вас есть другое гражданство не нужно. Но если вы устраиваетесь на государственную службу или хотите стать судьей, то иметь паспорта иностранных государств запрещено.

Как в других странах решают вопросы двойного гражданства?

Решают по-разному. Одни страны негативно относятся к двойному гражданству, другие воспринимают это нейтрально. Например в Евросоюзе каждый имеет гражданство своей страны и дополнительно гражданство Союза, хотя отдельного «европейского» паспорта не предусмотрено.

Считается, что двойное гражданство дает человеку больше возможностей, ведь можно выбрать для себя выгодные условия в разных сферах:

бизнес

кредиты

налоги

льготы

обучение

перемещения по миру и оформление виз

Можно взять деньги на льготных условиях в одной стране, а вложить их в свой бизнес или образование в другом государстве. Вариантов множество, в зависимости от нюансов законодательства.

Но из-за двойного гражданства могут возникать коллизии. В каждом государстве, кроме прав у граждан есть ограничения и обязанности:

военная служба

государственная служба

уплата налогов

участие в выборах и политике

Государства должны защищать своих граждан. Но согласно Конвенции Лиги Наций, если у человека несколько паспортов, то он не может получить дипломатическую защиту от выдачи в страну, гражданином которой тоже является. Поэтому придется бежать и «прятаться» где-нибудь в третьей стране.

Что касается третьих стран, то обладателя двух паспортов там будут считать только гражданином какой-то одной страны. Либо той, по паспорту которой он пересек границу, либо это решают в судебном порядке.

Любые такие коллизии решают на основании международных договоров и конвенций, которые страны подписали друг с другом.

Какие риски возможны для Украины, если разрешат двойное гражданство?

Многие украинцы имеют на руках паспорта Румынии, Венгрии или России. В основном, второй паспорт нужен, чтобы ездить на заработки или учиться в Европе.

Но наши соседи регулярно пытаются вмешаться в дела Украины, на том основании, что их граждан притесняют. Венгрия с 2014 года продвигает идею автономии для венгров в Украине и хочет, чтобы венгерский язык был обязательным в школах.

Болгария, Польша и Румыния остро отреагировали на принятие закона об украинском языке. Им не понравилось, что украинский язык стал обязательным, а права национальных меньшинств не учитываются. Некоторые политики даже заявляли, что будут препятствовать Украине на пути в ЕС и НАТО.

Россияне используют «паспортизацию» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, как элемент гибридной войны. Многие эксперты говорят, что в случае обострения военных действий, Россия может запросто ввести регулярные войска под предлогом защиты своих граждан.

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Фото: dw.com