Как руководителям одесских предприятий не попасть на крупный штраф?

До 11 октября юридические лица должны подать сведения о конечных бенефициарных владельцах, иначе придется заплатить штраф. «Одесская жизнь» выясняла, как это сделать.

Кто должен раскрыть сведения о конечных бенефициарных владельцах?

В Украине 28 апреля 2020 года вступил в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Этот документ обязывает всех юридических лиц подавать регистраторам сведения о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) и структуре собственности, даже если в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) есть актуальная информация об их КБВ. Сделать это нужно с 11 июля по 11 октября.

Кроме того, закон требует поддерживать информацию о КБС и структуре собственности в актуальном состоянии. В случае каких-либо изменений юрлица должны сообщать об этом госрегистратору в 30-тидневный срок.

Какие нужны документы для подачи сведений о конечных бенефициарах?

Подать государственному регистратору (в Центр предоставления административных услуг) требуется такие документы:

заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном владельце;

форму структуры собственности, утвержденную приказом Министерства финансов Украины № 163;

извлечение, выписка или другой документ с торгового, банковского или судебного реестра – для иностранцев;

нотариально заверенную копию бумажного паспорта и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) конечных бенефициаров. Для ID-карт (электронных паспртов) никаких копий не нужно.

Если у юрлица нет конечного бенефициара, тогда необходимо подать сведения о его отсутствии.

А если не предоставить сведения о конечном бенефициаре?

Если не предоставить или не вовремя предоставить информацию о КБВ, то на руководителя предприятия или уполномоченное лицо налагается штраф в размере от 17 тыс. до 51 тыс. грн.

Отметим, что если предоставить сведения о конечном бенефициаре до 11 октября, то юрлицо освобождается от уплаты административного сбора, который в этом году составляет 680 грн.

Сколько стоят услуги посредников?

Отметим, что в Украине большинство юридических лиц – это общества с ограниченной ответственностью (ООО) и частные предприятия (ЧП). Выполняя требования закона, предприятия массово ринулись подавать отчеты. Однако, как рассказывают представители юрлиц, в срок они не успевают, так как у регистраторов скапливаются огромные очереди.

Многие решают проблему с помощью нотариусов. Их услуга подтверждения данных о конечных бенефициарных владельцах в среднем стоит 1500 грн.

Кто не подает сведения о бенефициарных владельцах?

Согласно Закону о госрегистрации, отчет о бенефициарах не предоставляют:

политические партии;

профсоюзы и творческие союзы;

организации работодателей и их объединения;

адвокатские объединения;

объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД);

религиозные организации;

государственные органы;

государственные и коммунальные предприятия, учреждения.

Фото: united.org.ua