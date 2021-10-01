На пляжи Одессы заглянула осень: октябрьский фоторепортаж

Ну вот и закончился первый месяц осени, и вместе с ним подошел к концу и бархатный сезон. Одесские пляжи заметно опустели, уже не так много желающих позагорать, а уж купаться отваживаются только самые отчаянные.

Наш фотокорреспондент прогулялся по побережью и запечатлел, как выглядят одесские пляжи в начале октября.

Да, отдыхающих совсем немного, но нельзя сказать, что их совсем уж нет, благо погода еще радует солнцем и пусть уже не летним, но теплом. И одесситы идут к морю и в компании друзей, и с детьми, и с любимыми питомцами, дышат свежим морским воздухом и любуются осенним морем. А полюбоваться есть чем. Смотрите сами:

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