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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили угодил в тюрьму

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили угодил в тюрьму

Бывший глава Одесской облгосадминистрации, и экс-президент Грузии, Михаил Саакашвили вернулся на родину и почти сразу попал за решетку.

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Грузинские власти сдержали свое обещание арестовать политика. Дело в том, что на родине он заочно приговорен тюремному заключения по двум уголовным делам.

Саакашвили прилетел в Грузию на выборы

Саакашвили не был в Грузии с 2013 года, когда он проиграл президентские выборы. Поводом вернуться стали местные выборы, которые пройдут завтра, 2 октября, в Грузии.

Политик прилетел, чтобы поддержать своих сторонников. Он призвал соотечественников проголосовать 2 октября, а 3 октября выйти на митинги, чтобы отстоять свой выбор, если оказаться, что результаты фальсифицируют.

Перед этим премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал намерения экс-президента страны Михаила Саакашвили вернуться в Грузию.

Сразу угодил в тюрьму

Руководитель правительства сразу пообещал, что Саакашвили аррестуют. И, как видим, слово свое сдержал:

– Допустим, он прилетел вечером, что должно произойти? Никто на свете не сможет помешать исполнению закона. Те, кто попытаются — попадут в тюрьму. Мы гарантируем это именем закона и государства. Второе, что я хочу сказать, конечно, это то, что Саакашвили осужден, он заслуживает тюрьмы, он совершил непоправимые ошибки и нанес большой ущерб нашей стране, нашему государству,

– сказал премьер Грузии.

Сейчас в Украине Михаил Саакашвили занимает должность председателя Исполнительного комитета реформ Национального совета реформ, работающего при президенте Украины Владимире Зеленском.

С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 Михаил Саакашвили руководил Одесской областной государственной администрацией.

Видео телеканала Пирвели

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Редакция ПРОФИЛЬ

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