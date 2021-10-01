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Одесская улица Привозная: торгуют все!

Одесская улица Привозная: торгуют все!

Самое главное, что мы должны знать об одесской улице Привозной, я услышала в стихотворной форме из уст одной из торгующих: «Здесь не гуляют, не живут, а покупают-продают». Оно, конечно, не высокая поэзия, зато точно передана «суть» улицы Привозной.

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Да, здесь никто не проживает и здесь в самом деле только торгуют. А еще проезжают авто всех габаритов и в больших количествах, потому как все это продаваемое надо привезти-увезти. И снова привезти.

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Одесская Привозная – между двумя Привозами

Итак, городская улица, обозначенная на одесских картах. Тянется она от Екатерининской до Преображенской. И даже позволила себе некую вольность: по сути, она делит Привоз на две части. Впрочем, Привоз он и есть Привоз. Если вы идете от Екатерининской, то по левую руку сам знаменитый рынок, а по правую – Новый Привоз.

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Место это никак не для прогулок, ну разве что для знакомства с местным колоритом. Кстати, именно мои созерцание и фиксация колорита и вызвала у той самой торгующей желание напомнить, что же такое Привозная улица.

Этой улицы, в общем, не должно было быть. Но она возникла «сама собой» в первой половине XIX века. Это был проезд по рыночной площади.

Возникла же она после того, как здесь возвели новые мясные ряды. Мясные ряды застраивались с 1806 года, щепные – с 1809-го, новые рыбные – с 1818-го. И. кстати, знаменитый исторический памятник архитектуры – Фруктовый пассаж (построен в 1912 году) на Привозе числится именно по этой улице. И старый мясной корпус постройки 1958 года – тоже. Еще больше здесь числилось разных исторических зданий, которые давно унесены ветрами перемен.

Так что название улице дал Привоз. Да и как еще она могла называться?

На Привозной торгуют все и всем

Торговали здесь всегда: прямо с привезенных телег и возов. И сравнительно недавно, в те самые «лихие» девяностые, здесь стояли «носом» к мясо-молочному корпусу многочисленные машины, с которых и шла торговля. Потом появились лотки-магазинчики.

Сейчас исчезают и они: новые торговые павильоны на части Привозной заметно ее видоизменили.

Что мы получили на сегодняшний день? Лотки новые, лотки старые, павильоны новейшие, магазинчики, проходы на тот же Привоз и на Новый Привоз. А еще и стихийную торговлю. Только не произносите это словосочетание на Привозной вслух. Вам в ответ уже не стишата почитают…

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Ну и еще примета Привозной: невероятное количество транспорта – и «на приколе», и снующего туда-сюда.

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Людей здесь всегда много. Некоторые вообще предпочитают многое покупать здесь, а не на самом Привозе. Даже сейчас, когда после появления новых торговых павильонов продажа фруктов-овощей на Привозной заметно уменьшилась.

Все остальное – в огромном ассортименте. Вплоть до аптек, зоотоваров, кухонных-квартирных принадлежностей. А эти названия местных магазинов и прочих торговых точек! «Оазис», «Все, что надо»… Призывные завлекалочки про социальные цены и даже «все по 99»!

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На Привозной – жизнь на бегу

Здесь всегда шумно, и в последние месяцы я постоянно вижу самые разнообразные ремонтные работы. Такие работы, вечный мусор и «ни сантиметра» без торговой точки – вот что такое одесская Привозная на сегодняшний день.

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Там, где торгуют с ног – особая атмосфера. Здесь еще обычно оживленно беседуют за жизнь, политику, за все, что «кроцает». И поверьте, это таки-да у нас: обувь явно из прошлого века продается рядом с обувными магазинами, где выставлено «все лучшее из Украины и Турции» (маркет!). Эти участки Привозной напоминают улицы вокруг Староконного рынка по субботам и воскресеньям.

Да, прогуляться у вас здесь не получится. А вот пробежаться – очень даже. Хотя и кофе продают здесь тоже. Вот только куда вы с этим «подорожным» стаканчиком денетесь? Разве что выпить кофе на ходу…

А «на ходу» здесь все – и торговля, и покупки. Правда по ходу (скорее, по бегу) вам встретятся и рытвины, и прочие «подорожные проблемы». Впрочем, создается впечатление, что они никому не мешают. Ну то есть, их просто не замечают: здесь как-то так устроено, что все «по-быстренькому» – разглядывание товара, приценивание, покупки…

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Ранее мы путешествовали по таким одесским улицам:

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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