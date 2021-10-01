Одесситы сегодня собрались на историческом месте, на Ришельевской, там, где застройшик уничтожил типографию Фесенко и Ришельевский театр. Люди пришли с цветами и призывами научиться спасать историческое наследие.

Над некогда памятниками архитектуры, теперь — «павшими» зданиями бывшей типографии Фесенко и Ришельевского театра на одноименной улице — можно любоваться небом. От зданий, по сути, уже ничего не осталось. Одесситы сегодня собрались на историческом месте с цветами и призывами научиться спасать историческое наследие.

Одесситы все еще надеются на чудо

Именно научиться. Потому что, по словам депутата Одесского горсовета Ольги Квасницкой, которая и обратилась к жителям города с призывом прийти к «павшим» зданиям с цветами, наша пассивность и приводит к тому результату, который мы получили.

Людей пришло немного — с цветами и плакатами.

— Пришла сюда, потому что все же надеюсь, надеюсь, как на чудо, что еще можно остановить стройку на этом месте. Ну как же нам жить в Одессе без памятников архитектуры?! Если так и дальше пойдет, что мы будем показывать нашим детям и внукам, как будем им рассказывать об истории города, в любви к которому признаемся чуть ли не каждый час? Как после таких сносов говорить о «впитывании культуры прошлых поколений»? — говорит одесситка Татьяна Ярошенко.

Одессит Даниил Ткаленко считает, что уничтожение таких зданий как типография Фесенко и Ришельевский театр — это преступление.

— Это преступление и против нашего города, и против Украины! Вот так «просто» были уничтожены два исторических здания. Самое время задуматься: что будет дальше?

А в самом деле, что будет дальше. Кто-то произносит четко и так понятное: «Стройка!»

Возможно ли восстановить потерянное наследие?

И получается, что принесенные цветы — это как еще одно наше «возложение» в память о погибших зданиях. Так в свое время несли одесситы цветы к стенам дому Руссова после масштабного пожара…

Что же все-таки привело людей на эту акцию, этот митинг, если все равно уже спасать нечего?

— Да, конечно, мы все понимаем, что реально памятников архитектуры уже нет. Они варварски уничтожены. Но даже если так, то почему бы не восстановить заново? Спасо-Преображенский собор тоже в свое время был уничтожен. Но была политическая воля — и его восстановили, причем в довольно сложные времена. И второй немаловажный фактор. Если мы опустим руки и сдадимся, то, кто знает, дойдет очередь и до следующего исторического здания, потом еще одного, и еще, и еще. Нам в Одессе еще много чего можно потерять. Так что, будем терять и дальше? — говорит общественник Юрий Никитин.

— Эти два здания — наша история, частичка украинской государственности, а мы фактически позволили с молчаливого согласия чиновников разрушить архитектурную стилистику улицы Ришельевской. Это беда! Здесь должна была быть реставрация, а не новое строительство. Вот и пришли сегодня люди, а их немного, с цветами, что напомнить, что памятники архитектуры — это цветы наших городов. Без них город становится безликим, — говорит депутат Ольга Квасницкая.

Вопрос о двух здания на одесской Ришельевской будет поднят в Верховной Раде

Представитель застройщика за металлическое ограждение пустил лишь Ольгу Квасницкую и одного человека с кинокамерой.

Позже Ольга Квасницкая рассказала, что цветы вручались и прорабам, и рабочим. Но, кажется, ни до кого достучаться не получилось… Многие вообще не очень понимали, что происходит.

— Была надежда на то, что еще сохранился фундамент здания типографии Фесенко. Но все проходит очень быстрыми темпами: уже нет и фундамента. Разбирают и остатки театра Ришелье. А техника продолжает работать, и, значит, уголовное дело, которое находится в Национальной полиции, не движется, прокуратура тоже не отреагировала, — говорит Ольга Квасницкая, побывав на стройплощадке.

Позже стало известно: вопрос о двух зданиях на одесской Ришельевской. которых, по сути, уже нет, будет рассматриваться в Верховной Раде. Нардеп Иван Шинкаренко обратился к Ольге Квасницкой через Facebook:

«Я лично вам обещаю поднять вопрос… среди моих коллег народных депутатов о немедленном прекращении разрушения типографии Фесенко… Чем раньше вся Украина узнает о позорном уничтожении типографии Фесенко и иллюзиона «Большой Ришельевский театр», тем быстрее наши с вами здания будут сохранены! И поэтому этим постом я начинаю свою публичную кампанию для сохранения одесских памятников и символов независимости Украины!», — написал нардеп…

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Фото Марии Котовой