В скором времени в одесском электротранспорте будут работать две системы безналичной оплаты. Причем новая задумывается как более простая и удобная, чем существующая.

Нововведение анонсировал на своем Facebook депутат Одесского горсовете, член транспортной комиссии, Петр Обухов.

Сейчас в городских трамваях и троллейбусах оплатить проезд можно двумя способами:

наличными;

системой Transpod.

Теперь к ним добавится третья – система, разработанная ПриватБанком. Она уже заработала в тестовом режиме на трамвайном маршруте №10 и на троллейбусном с таким же номером.

В ближайшее время появится она и на остальных маршрутах.

Новый способ проще и удобнее

Работает она по-иному принципу, чем уже реализованный Transpod. Сейчас билет надо приобрести в приложении, потом актуализовать его, поднеся к устройству в кабине водителя. Это неудобно, так как для актуализации билета порой надо пройти через весь вагон.

В системе же от ПриватБанка по всему вагону будут расклеены наклейки с QR-кодом, который нужно отсканировать в приложении Приват24.

Потом электронный талончик об оплате нужно показать водителю или кондуктору на экране своего смартфона. В каждом чеке есть номер вагона, и указано время поездки. Для каждого вагона наклейка с кодом уникальна – не получится сфотографировать ее и использовать в другом вагоне.

Для того, чтобы пользоваться новой системой, не обязательно иметь карточку или счет именно в ПриватБанке. Приложение позволяет привязать к нему любую карточку украинского банка.

Так или иначе, электронная система поможет увеличить доходы «Одесгорэлектротранса», потому что мы понимаем, что не все деньги, которые люди платят за проезд, доходят до коммунального предприятия. И я знаю случаи, когда люди не садились в троллейбус из-за отсутствия наличных в кармане. А для водителей создана система премий, которая учитывает и билеты, проданные по электронной системе,

– говорит Петр Обухов.

Безналичная оплата поможет сэкономить

По словам депутата, с октября цена за проезд повысится, и мэрия хочет простимулировать безналичную систему – при оплате наличными проезд будет стоить 8 гривен, а при оплате через приложение – 7 гривен плюс комиссия банка (скорее всего, это будет 50 коп).

Одесса стала 27 городом в Украине, который внедрил эту систему. Одесса очень долго сопротивлялась. Договор мэрия подписала 1 сентября они подписали договор и вот, к концу октября, система заработала.

В Виннице такая система очень популярна – там продают около полумиллиона билетов в электронном виде в месяц.

Есть шансы на внедрение такой оплаты и в маршрутках.

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