День в истории Одессы: 1 октября – день рождения Оперного театра

1 октября Одесский оперный театр отмечает свой 134-й день рождения. Наш театр знаменит архитектурой, а по своей планировке и по техническим данным не уступает лучшим музыкальным театрам в Европе.
Здание театра, которое спроектировали венские архитекторы Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер в своё время считалось одним из лучших в мире и остаётся главной достопримечательностью Одессы. Строительство было окончено 1 октября 1877 года. Именно эта дата стала официальным Днем рождения Одесского театра оперы и балета.
О легендах, мифах и призраках Одесской оперы мы рассказывали в нашем видео.
Также в видео мы рассказывали о начале театральной жизни в Одессе в ХІХ веке.
Напомним, что ранее мы много рассказали о тайнах, легендах и истории Одесского театра оперы и балета:
- Исторический очерк о старом и новом зданиях Одесской оперы
- Одесские тайны: сколько этажей в Одесском оперном театре
- Мистика Одессы: об одесских привидениях и трагедии в Одесском оперном
- Одесские легенды: какие тайны хранит зеркало оперного театра Одессы.