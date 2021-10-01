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День в истории Одессы: 1 октября – день рождения Оперного театра

День в истории Одессы: 1 октября – день рождения Оперного театра

1 октября Одесский оперный театр отмечает свой 134-й день рождения. Наш театр знаменит архитектурой, а по своей планировке и по техническим данным не уступает лучшим музыкальным театрам в Европе.

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Здание театра, которое спроектировали венские архитекторы Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер в своё время считалось одним из лучших в мире и остаётся главной достопримечательностью Одессы. Строительство было окончено 1 октября 1877 года. Именно эта дата стала официальным Днем рождения Одесского театра оперы и балета.

О легендах, мифах и призраках Одесской оперы мы рассказывали в нашем видео.

Также в видео мы рассказывали о начале театральной жизни в Одессе в ХІХ веке.

Напомним, что ранее мы много рассказали о тайнах, легендах и истории Одесского театра оперы и балета:

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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