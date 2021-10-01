Новости Одессы и Одесской области

Застройка Молдаванки и дерево против авто: чем запомнился в Одессе последний сентябрьский день

Застройка Молдаванки и дерево против авто: чем запомнился в Одессе последний сентябрьский день

В четверг, 30 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» освещала такие главные новости Одессы и Одесской области.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что до конца отопительного сезона 2021-2022 года тарифы на тепло и горячую воду для населения расти не будут. А Кабмин Украины, компания «Нафтогаз Украины», Ассоциация городов Украины и Конгресс местных и региональных властей подписали соответствующий Меморандум.

Одесситы ждут возвращения «Поцелуя Иуды» Караваджо.

В центре Одессы собираются обустроить первый в городе диагональный пешеходный переход.

А в квадрате квартала в границах улиц Раскидайловской, Балковской, Михаила Грушевского и железной дороги на одесской Молдаванке построят торговый центр и две высотки.

Управление инженерной защиты Одесского городского совета намерено укрепить аварийный склон на 16-й станции Большого Фонтана, который уже не один год норовит рухнуть на городской пляж.

На Фонтанской дороге в Одессе дерево упало на припаркованные возле дома автомобили. По неточным данным пострадало около восьми автомобилей.

Еще одна старинная одесская дверь воссоздана в первозданной красоте.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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