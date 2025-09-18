Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе 18 сентября будет в пределах +20…+21°С;

Днем ожидается штормовой ветер, температура воздуха +19 — 21°С.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в четверг, 18 сентября, температура морской воды в Одессе останется в пределах 20–21°С. Хотя такая вода считается многим людям подходит для купания, купаться сегодня опасно — объявлено штормовое предупреждение.

В течение суток 18 сентября по Одессе и области ожидаются порывы северо-западного ветра, 15-20 м/с. День будет достаточно прохладным с температурой воздуха 19-21°С. Без существенных осадков.

Фото — Анна Баратынская