Ключевые моменты:

Аварийность на электросетях Одесской области выросла на 39%.

Причина – перегрузка сети после восстановления электроснабжения.

В ДТЭК советуют включать технику постепенно, использовать таймеры, не включать все сразу.

Энергетики объясняют, что проблему вызывает резкая перегрузка сети в момент восстановления электроснабжения. Жители, получив свет, массово и одновременно включают энергоемкие приборы – стиральные машины, бойлеры, обогреватели и электроплиты. В итоге сеть не выдерживает резкого скачка нагрузки, что приводит к повторным авариям и новым отключениям.

В компании отмечают, что ситуации можно предотвратить, если жители будут подключать технику постепенно и с задержкой после восстановления электроснабжения.

Чтобы снизить нагрузку на сеть, энергетики рекомендуют:

во время отключения отключать от сети энергоемкие приборы;

после появления света подождать несколько минут перед включением бойлера, стиральной машины или плиты;

не включать всю технику одновременно, а подключать приборы поочередно;

программировать энергоемкие приборы на работу в ночное время – с 00:00 до 06:00.

В ДТЭК подчеркивают, что совместная забота о сети поможет обеспечить больше часов со светом в домах жителей Одесской области.

Напомним, сегодня, 4 декабря, часть Пересыпского района Одессы обесточена после ночной дроновой атаки. Прогноз от ДТЭК неутешителен: восстановить электроснабжение обещают не ранее чем в понедельник, 8 декабря.

Читайте также: Под ударом энергетика Одессы: серьезные последствия и массовые отключения.