Ключевые моменты:
- Аварийность на электросетях Одесской области выросла на 39%.
- Причина – перегрузка сети после восстановления электроснабжения.
- В ДТЭК советуют включать технику постепенно, использовать таймеры, не включать все сразу.
Энергетики объясняют, что проблему вызывает резкая перегрузка сети в момент восстановления электроснабжения. Жители, получив свет, массово и одновременно включают энергоемкие приборы – стиральные машины, бойлеры, обогреватели и электроплиты. В итоге сеть не выдерживает резкого скачка нагрузки, что приводит к повторным авариям и новым отключениям.
В компании отмечают, что ситуации можно предотвратить, если жители будут подключать технику постепенно и с задержкой после восстановления электроснабжения.
Чтобы снизить нагрузку на сеть, энергетики рекомендуют:
- во время отключения отключать от сети энергоемкие приборы;
- после появления света подождать несколько минут перед включением бойлера, стиральной машины или плиты;
- не включать всю технику одновременно, а подключать приборы поочередно;
- программировать энергоемкие приборы на работу в ночное время – с 00:00 до 06:00.
В ДТЭК подчеркивают, что совместная забота о сети поможет обеспечить больше часов со светом в домах жителей Одесской области.
Напомним, сегодня, 4 декабря, часть Пересыпского района Одессы обесточена после ночной дроновой атаки. Прогноз от ДТЭК неутешителен: восстановить электроснабжение обещают не ранее чем в понедельник, 8 декабря.
Это всё — ваши проблемы,дтэковцы,это ваш головняк.
Потребитель платит согласно договору по действующему тарифу за учтённый счётчиком потреблённый объём э/э.
Детали его не волнуют от слова «вообще».