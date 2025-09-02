Ключевые моменты:
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 2-4 сентября.
Встречаем сентябрь, отмечаем День города. Этот день – повод еще раз напомнить, прежде всего самим себе, в каком прекрасном, солнечном, колоритном городе мы живем. Давайте помнить об этом не только раз в год, а каждый день.
В первые дни сентября хочется больше гулять. Эти прогулки можно удачно совместить с открытием выставок, концертами в музыкальной академии, лекциями в Зеленом театре. А в среду, 3 сентября, вас ждут на толоке возле Куяльника. В нашем анонсе, как всегда, больше деталей о времени и месте предстоящих событий.
Что: Прогулка по Одессе. Открытие выставки
Где: Греческая, 20, Выставочный зал Союза художников
Когда: 2 сентября, 17:00
Что: Показ фильма «Сезон чудес»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 3 сентября, 15:00
Что: Толока на Куяльнике
Где: с. Красносилка
Когда: 3 сентября, 16:00
Что: Ко Дню чтения книг
Где: Библиотека города
Когда: 4 – 7 сентября
Что: Викторина для детей «Интересная энциклопедия»
Где: Французский бульвар, 11, Центральная городская библиотека
Когда: 4 сентября, 15:00
Что: Открытие выставки Игоря Гусева «ЛесяUA»
Где: Европейская 31-33, Музей современного искусства
Когда: 4 сентября, 17:00
Что: Концерт по случаю 120 годовщины Атанаса Рачюнаса
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 4 сентября, 17:00
Что: Открытие фотовыставки Вадима Шамкова «Мой музей»
Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 4 сентября, 16:00
Что: Лекция Галины Джикаевой Постдраматический театр
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр, Арт купол
Когда: 4 сентября, 19:00
