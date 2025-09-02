Ключевые моменты:

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 2-4 сентября.

Встречаем сентябрь, отмечаем День города. Этот день – повод еще раз напомнить, прежде всего самим себе, в каком прекрасном, солнечном, колоритном городе мы живем. Давайте помнить об этом не только раз в год, а каждый день.

В первые дни сентября хочется больше гулять. Эти прогулки можно удачно совместить с открытием выставок, концертами в музыкальной академии, лекциями в Зеленом театре. А в среду, 3 сентября, вас ждут на толоке возле Куяльника. В нашем анонсе, как всегда, больше деталей о времени и месте предстоящих событий.

Что: Прогулка по Одессе. Открытие выставки

Где: Греческая, 20, Выставочный зал Союза художников

Когда: 2 сентября, 17:00



Что: Показ фильма «Сезон чудес»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 3 сентября, 15:00



Что: Толока на Куяльнике

Где: с. Красносилка

Когда: 3 сентября, 16:00



Что: Ко Дню чтения книг

Где: Библиотека города

Когда: 4 – 7 сентября

Что: Викторина для детей «Интересная энциклопедия»

Где: Французский бульвар, 11, Центральная городская библиотека

Когда: 4 сентября, 15:00

Что: Открытие выставки Игоря Гусева «ЛесяUA»

Где: Европейская 31-33, Музей современного искусства

Когда: 4 сентября, 17:00

Что: Концерт по случаю 120 годовщины Атанаса Рачюнаса

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия

Когда: 4 сентября, 17:00



Что: Открытие фотовыставки Вадима Шамкова «Мой музей»

Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 4 сентября, 16:00



Что: Лекция Галины Джикаевой Постдраматический театр

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр, Арт купол

Когда: 4 сентября, 19:00

