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«Тысячи артефактов»: на Приморском бульваре завершились очередные археологические раскопки

«Тысячи артефактов»: на Приморском бульваре завершились очередные археологические раскопки

В Одессе на Приморском бульваре завершились очередные археологические раскопки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории Украины нашего Педуниверситета Андрей Красножон.

Раскопки этого сезона окончены. Как сообщает историк, сейчас происходит консервация ям и восстановление гранитного покрытия.

«За 2.5 месяца работ на аллеях и площади у Дюка заложено около 10 шурфов и 3 раскопа. Максимальная глубина в одном из них превысила 5 м. Средняя мощность культурных напластований в пределах 3 м. Общая площадь исследованных участков — ок. 120 кв м. Извлечено более тысячи артефактов в хронологическом диапазоне от античности до периода оккупации Одессы. Зафиксировано несколько строительных объектов 18 в.», — пишет Андрей Красножон.

Как поясняет историк, бесценной стала и полученная стратиграфия (взаимное расположение культурных слоев относительно друг друга и перекрывающих их природных пород) этого памятника археологии.

археологические находки на Приморском бульваре
археологические находки на Приморском бульваре
археологические находки на Приморском бульваре
археологические находки на Приморском бульваре
археологические находки на Приморском бульваре
археологические находки на Приморском бульваре
археологические находки на Приморском бульваре
археологические находки на Приморском бульваре
археологические находки на Приморском бульваре
археологические находки на Приморском бульваре
археологические находки на Приморском бульваре
археологические находки на Приморском бульваре

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в центре Одессы во время раскопок нашли сосуд с осьминогом

Фото — ФБ-страница Андрея Красножона

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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