«Тысячи артефактов»: на Приморском бульваре завершились очередные археологические раскопки

Об этом на своей странице в Facebook сообщил доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории Украины нашего Педуниверситета Андрей Красножон.

Раскопки этого сезона окончены. Как сообщает историк, сейчас происходит консервация ям и восстановление гранитного покрытия.

«За 2.5 месяца работ на аллеях и площади у Дюка заложено около 10 шурфов и 3 раскопа. Максимальная глубина в одном из них превысила 5 м. Средняя мощность культурных напластований в пределах 3 м. Общая площадь исследованных участков — ок. 120 кв м. Извлечено более тысячи артефактов в хронологическом диапазоне от античности до периода оккупации Одессы. Зафиксировано несколько строительных объектов 18 в.», — пишет Андрей Красножон.

Как поясняет историк, бесценной стала и полученная стратиграфия (взаимное расположение культурных слоев относительно друг друга и перекрывающих их природных пород) этого памятника археологии.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в центре Одессы во время раскопок нашли сосуд с осьминогом

Фото — ФБ-страница Андрея Красножона