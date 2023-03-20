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Кто построил Хлебную гавань в Одессе

Кто построил Хлебную гавань в Одессе

Упоминание о строительстве Хлебной гавани на пересыпском берегу впервые появилось на страницах газеты «Одесские новости» 20 марта 1914 года. Гавань имела большое значение для всей страны, так как через одесский порт проходили многие тысячи тонн зерна.

О прошлом Одесского порта написано много замечательных страниц. В XIX и XX веках в благоприятные годы через его гавани вывозили больше зерна, чем через все американские порты. Поэтому строительство еще одной гавани сто лет назад стало насущной необходимостью.

Кто проектировал Хлебную гавань

Руководство работами по устройству Хлебной гавани, расположенной между Нефтяной и Заводской гаванями, было поручено инженеру Юлию Бахметеву. В свое время он руководил строительными работами во многих портах империи, изучал опыт морского строительства в Германии, Франции и Швеции, участвовал в международном конгрессе по судоходству и портам в Филадельфии. Так что опыта и знаний у Бахметева было достаточно для того, чтобы созданная под его руководством гавань служила одесситам не одну сотню лет. Так и получилось: Хлебная гавань уже с самого начала имела почти современный вид и была оснащена по последнему слову техники.

Работы по устройству Хлебной гавани производились усиленными темпами. На месте городских купален на Пересыпи появилась площадка, засыпанная двухметровым слоем земли, — здесь планировалось возводить склады и другие постройки, необходимые для нормальной работы гавани. Был также восстановлен мол, разрушенный суровым зимним штормом, а для защиты Хлебной гавани от бесчинства стихии в будущем строители соорудили волнорез.

Бахметев оставался начальником управления работ порта почти 10 лет и был автором проекта развития порта до 1950 года. Также он возглавлял кафедру геодезии одесского политеха. Умер Бахметев в 1936 году и был похоронен на Втором христианском кладбище.

А в 2013 году в Хлебной гавани был торжественно открыт зерновой терминал.

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Источник: grad.ua.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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