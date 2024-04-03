Возле Одессы на мине подорвался турецкий крейсер: что произошло 109 лет назад

В первый день апреля турецкое командование отправило к одесскому берегу несколько кораблей — крейсеры «Меджидие», «Хамидие» и четыре эсминца. Помогали турецкой стороне немецкие крейсеры «Гебен» и «Бреслау». Задачей этой небольшой флотилии был обстрел Одессы, так как в городе, по данным турецкой разведки, сосредоточились транспорты для десантной операции в районе Босфора.

Около семи часов утра 3 апреля турецкие корабли начали подготовку к обстрелу. Однако «Меджидие», который был вооружен десятью 130-миллиметровыми орудиями, неожиданно наскочил на мину, подорвался и стал тонуть. Корабль начал погружаться в воду носом, и командир вынужден был посадить его носовой частью на отмель Одесской банки. Положение крейсера было совершенно безнадежным, и турецкие моряки, прежде, чем покинуть судно, забрали секретные документы и деньги, испортили орудия и уничтожили радиостанцию.

С Приморского бульвара хорошо просматривался полузатопленный крейсер, на поверхности воды были видны только мачты, трубы и мостики. На бульваре собрались тысячи одесситов, которые в бинокль могли отчетливо видеть всю картину, одесские же газеты разразились восторженными статьями.

На следующий день после крушения, 4 апреля, одесское судно с тральщиками подошло к «Меджидие», на котором подняли Андреевский флаг вместо турецкого. Затонувший корабль поднимали два месяца. Чтобы обезопасить людей, проводивших работы, было выставлено дополнительное минное заграждение и задействованы два судна, патрулировавшие акваторию. После ремонта турецкий корабль вошел в состав флота под названием «Прут». В 1918 году он был захвачен германскими войсками и возвращен Турции.

Источники: grad.ua, researchgate.net